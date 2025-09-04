Home Vanguardia "morrissey pone en venta al mejor postor todos sus derechos sobre ..."

Morrissey pone en venta al mejor postor todos sus derechos sobre The Smiths: “Es la única solución”

El cantante venderá todos sus derechos exclusivos sobre el grupo, para desligarse completamente de sus antiguos compañeros, Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce. “Quisiera vivir desvinculado de aquellos que no me desean más que maldad y destrucción”, señaló.

Leonardo Medina
El cantante británico, Morrissey, dio a conocer que ofrecerá al mejor postor todos sus derechos comerciales sobre el grupo The Smiths, con el objetivo de “desvincularse” de sus antiguos compañeros de banda.

Mediante su sitio web oficial, y bajo el título de “Un alma en venta”, el artista, de 66 años, detalló que la operación incluye “todos los derechos exclusivos” sobre “el nombre The Smiths, tal como fue creado por Morrissey”.

Además, esto también implica el arte gráfico del grupo; los derechos de mercadotecnia; las canciones, en letra y música; los derechos de sincronización; las grabaciones y los derechos contractuales para publicaciones.

Por su parte, Morrissey comentó que está “agotado de cualquier y toda conexión con Marr, Rourke, Joyce”, haciendo alusión al guitarrista Johnny Marr, el bajista Andy Rourke, fallecido en 2023, y el baterista Mike Joyce.

“Ya he tenido suficiente de asociaciones maliciosas. Con toda mi vida he pagado mis debidas obligaciones hacia estas canciones y estas imágenes. Ahora quisiera vivir desvinculado de aquellos que no me desean más que maldad y destrucción, y esta es la única solución”, planteó. 

También, mencionó que “el repertorio soy yo -nadie más- pero trae consigo comunicaciones comerciales que llegan a excesivos extremos para crear temor y resentimiento año tras año. Ahora debo protegerme, especialmente por mi salud”, y adjuntó un correo electrónico para posibles inversores. 

Este llamativo anuncio ocurre un año después de que Morrissey acusara a Johnny Marr de haberse hecho con “el control total de The Smiths”, tras registrar la marca de la banda.

En su momento, Marr aclaró que realizó esta acción en 2018 para “proteger” el nombre del grupo, después de descubrir que no estaba bajo control de ninguno de los integrantes.

