Muere a los 59 años Andy Rourke, bajista de The Smiths

Murió Andy Rourke, bajista de la legendaria banda de rock inglesa The Smiths, a los 59 años después de una batalla contra el cáncer de páncreas, anunció este viernes su excompañero de banda.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Andy Rourke después de una larga enfermedad con cáncer de páncreas”, escribió el guitarrista de The Smiths, Johnny Marr, en Twitter.

“Andy será recordado como un alma bondadosa y hermosa por aquellos que lo conocieron y como un músico supremamente dotado por los fanáticos de la música”, agregó. “Pedimos privacidad en este triste momento”, afirmó.

Andy Rourke se unió a The Smiths en 1982 y tocó junto a la banda hasta su separación en 1987 antes del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, “Strangeways, Here We Come”.

En una carrera musical pasó a tocar con el líder de The Smiths, Morrissey, en sus proyectos como solista después de que el grupo se disolvió, además de actuar con artistas como Sinéad O’Connor, The Pretenders, Badly Drawn Boy y el guitarrista Aziz Ibrahim.

En 2005, Rourke formó el supergrupo Freebass, junto con sus compañeros bajistas Peter Hook, antes de New Order y Joy Division, y Gary “Mani” Mounfield de Stone Roses y Primal Scream.

Además, el bajista de Suede, Mat Osman, rindió homenaje a Rourke, llamándolo “un bajista único en su género, cuyo sonido podrías reconocerlo de inmediato.

“Recuerdo tan claramente haber tocado ese break de Barbarism una y otra vez, tratando de aprender el riff y maravillándome con este funk acerado que conducía la pista”, recordó.

En tanto, el productor de The Smiths, Stephen Street, agregó: “¡Me entristece mucho escuchar esta noticia! Andy era un músico soberbio y un tipo encantador”.