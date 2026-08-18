Home Vanguardia "muere a los 83 años el reconocido mago español juan tamariz..."

Muere a los 83 años el reconocido mago español Juan Tamariz

El también ilusionista, recordado por su participación en diferentes programas de la televisión chilena, perdió la vida en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Muere a los 83 años el reconocido mago español Juan Tamariz

El famoso mago español, Juan Tamariz, falleció este martes a los 83 años de edad, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 

La noticia fue confirmada en redes sociales por su hija, la también ilusionista Ana Tamariz

“Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos”, manifestó. 

A la vez, añadió: “Agradecidisima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la magia que nos regaló. Su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros”.

“Gracias a todos los magos, amigos y familiares que le habéis acompañado a lo largo de toda su vida ¡hasta el último día!”, expresó. 

Además, extendió sus palabras de agradecimiento para la residencia Ballesol, a los hospitales Clínico y Cruz Roja, donde Tamariz fue atendido, y al personal de ambulancias.

Consignar que Tamariz era considerado uno de los magos españoles más reconocidos internacionalmente y alcanzó gran popularidad por sus apariciones en televisión.

Asimismo, durante las décadas de los 80 y 90, Juan Tamariz fue un invitado recurrente en los programas de la televisión chilena. En ese marco, participó en espacios como “Martes 13”, “Noche de Ronda” y “Viva el lunes”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Mineduc decidió suspender las clases este miércoles 19...

De acuerdo a lo informado, la medida “se aplicará en establecimientos públicos y privados, en los niveles de educación parvularia, básica y media”.

Leer mas
Nacional
Senapred pidió evacuar sectores de la Región de Tarapa...

El organismo activó las alertas SAE y llamó a evacuar los sectores de Caletas San Marcos, Río Seco, Complejo Aduanero El Loa, Chanavaya, ZOFRI Barrio Industrial y Marinero Desconocido en la comuna de Iquique.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: tenedores libres, parques, buff...

Si buscas qué hacer en Santiago, conoce tres tenedores libres que puedes combinar con un paseo por parques y áreas verdes de la capital.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/