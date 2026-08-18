Muere a los 83 años el reconocido mago español Juan Tamariz

El famoso mago español, Juan Tamariz, falleció este martes a los 83 años de edad, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

La noticia fue confirmada en redes sociales por su hija, la también ilusionista Ana Tamariz.

“Con inmensa tristeza, hoy me despido de mi padre Juan Tamariz, una persona increíble, muy querida y admirada por todos”, manifestó.

A la vez, añadió: “Agradecidisima por todo el amor que me dio y por todo el amor a la magia que nos regaló. Su recuerdo y su inconmensurable obra estarán siempre con nosotros”.

“Gracias a todos los magos, amigos y familiares que le habéis acompañado a lo largo de toda su vida ¡hasta el último día!”, expresó.

Además, extendió sus palabras de agradecimiento para la residencia Ballesol, a los hospitales Clínico y Cruz Roja, donde Tamariz fue atendido, y al personal de ambulancias.

Consignar que Tamariz era considerado uno de los magos españoles más reconocidos internacionalmente y alcanzó gran popularidad por sus apariciones en televisión.

Asimismo, durante las décadas de los 80 y 90, Juan Tamariz fue un invitado recurrente en los programas de la televisión chilena. En ese marco, participó en espacios como “Martes 13”, “Noche de Ronda” y “Viva el lunes”.