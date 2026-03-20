Muerte de sargento Figueroa reaviva debate parlamentario por crisis de seguridad

El asesinato del sargento segundo Javier Figueroa (36), baleado en la cabeza durante una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública el pasado 11 de marzo en Puerto Varas, fue confirmado este jueves y generó inmediatas reacciones en el Congreso.



El diputado Francisco Orrego (RN) enfatizó que “el sargento Javier Figueroa nos deja dando cumplimiento a su juramento: dar su vida, si fuera necesario, para proteger la nuestra”. Agregó: “Basta de condenas y lamentos. Acá necesitamos mano dura. Estas lacras se deben secar en la cárcel”.



En la misma línea, su correligionario Hotuiti Teao también pidió endurecer las medidas: “Esto refleja crisis de seguridad en la que Presidente Kast recibe el país. Mi total apoyo a todo proyecto contra delincuencia y de protección a nuestras policías. Mano dura”.

Schalper: “Seguiré jugándomela con todo para proteger a nuestras policías”

El diputado Diego Schalper (RN) aseguró: “Seguiré jugándomela con todo para proteger a nuestras policías, en homenaje a este nuevo mártir de Carabineros”.



Mientras que la senadora Camila Flores (RN) agregó: “Chile llora y lamenta un nuevo mártir a manos de criminales en nuestro país. Basta de impunidad”.



La diputada republicana Javiera Rodríguez subrayó el impacto humano del crimen: “Hoy hay una familia que pierde la esperanza de que Javier vuelva a casa”. Añadió que “el Estado de Chile no puede permitir que esa esperanza se pierda para ninguna familia de uniformados. Que se haga justicia y que ningún carabinero más sea sacrificio”.



El senador Cristián Vial expresó: “Nos duele despedir al sargento 2° Javier Figueroa. Padre, esposo, hijo y servidor público de Carabineros de Chile que salió a trabajar por nuestra seguridad y no pudo regresar a casa. Acompañamos a su familia y honramos la memoria de un hombre valiente”.

Betancurt: “Aquí no puede haber impunidad”

Desde el PDG, la diputada Lilian Betancurt sostuvo que “aquí no puede haber impunidad, por lo que esperamos que la investigación avance con rapidez y permita identificar a todos los responsables. Lo hemos dicho reiteradamente, es la justicia la que debe actuar con firmeza y aplicar todo el peso de la ley para que este crimen no quede sin sanción”.



Su par Patricio Briones advirtió sobre la vulnerabilidad policial: “El sensible fallecimiento del sargento de Carabineros Javier Figueroa, producto de las lesiones ocasionadas con arma de fuego en un incidente con características de emboscada, habla de la indefensión y pocas garantías que nuestros propios Carabineros tienen para contrarrestar y prevenir dichos actos”.



Añadió: “Tenemos unas de las mejores policías del mundo, con estándares que han sido destacados en otros países y una alta aprobación ciudadana, pero un respaldo relativo, que no le permite poner a disposición de la contingencia las verdaderas atribuciones que corresponden a un agente del Estado con la potestad de imponer la fuerza”. Y concluyó: “Retomar ya las RUF y devolver las atribuciones correctas a nuestros carabineros, daría una señal potente y un espaldarazo tremendo a quienes deben proveer de seguridad y protección a la ciudadanía”.



Finalmente, la subjefa de la bancada de diputados UDI, Flor Weisse, indicó que “condeno el crimen en Puerto Varas. Fuerza a Carabineros y familia. Chile debe respaldar a quienes nos cuidan”.