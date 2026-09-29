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Mulet pide salida de Zaliasnik tras dichos de Hermosilla por nombramientos

El diputado del FRVS dijo que “los embajadores que representan al Estado de Chile en otras naciones, como el caso del señor Zaliasnik, no le deberían dar problemas al Gobierno por situaciones anteriores a su designación”.

Patricia Schüller Gamboa
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Mulet pide salida de Zaliasnik tras dichos de Hermosilla por nombramientos

Tras reunirse este martes con el ministro de Justicia Fernando Rabat, el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) pidió que el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, deje su cargo tras conocerse nuevas declaraciones del abogado Luis Hermosilla. Esto en la investigación por eventuales irregularidades en nombramientos del Poder Judicial.

En su declaración revelada por la prensa, Hermosilla sostuvo que Zaliasnik tenía “más acceso” que él a algunos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago e incluso de la Corte Suprema. Y afirmó que junto a Samuel Donoso conversaban sobre candidatos para determinados cargos judiciales.

Mulet señaló que “los embajadores que representan al Estado de Chile en otras naciones, como el caso del señor Zaliasnik, no le deberían dar problemas al Gobierno por situaciones anteriores a su designación”.

“Lo mejor sería que el embajador Zaliasnik de un paso al costado”

“Lo mejor sería que el embajador Zaliasnik de un paso al costado. Le facilite las cosas al país y también al Presidente, para que no le tenga que pedir la renuncia, situación que también tiene su complejidad”, indicó.

El parlamentario planteó que los antecedentes conocidos durante los últimos meses dificultan, a su juicio, la continuidad del diplomático en el cargo. Agregó que “eso no le sirve al Estado de Chile y lo mejor sería que Zaliasnik dé un paso al costado”.

Si bien Mulet recalcó que las últimas afirmaciones corresponden a la versión entregada por Hermosilla ante el Ministerio Público y no a hechos judicialmente establecidos, igualmente precisó que “hay una serie de hechos y antecedentes que, sin duda, dificultan el desempeño natural de un embajador de Chile o de cualquier país”.

Consultado sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de designación de autoridades y representantes del Estado, el diputado se manifestó favorable a aumentar los estándares de transparencia.

“Siempre es muy importante ir perfeccionando todo el sistema de distintas designaciones y nombramientos. Hoy, sin duda, hay un escrutinio mucho mayor por parte de los propios medios de comunicación o por la transparencia que existe en todos los procesos”, indicó.

Finalmente, Mulet agregó que “cada vez que se fortalecen y se transparentan los sistemas de nombramiento en cualquier institución, lo que se fortalece es la democracia, lo que me parece bien”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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