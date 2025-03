Municipalidad cierra Universidad Abierta de Recoleta, proyecto emblemático de Daniel Jadue

El equipo de la Universidad Abierta de Recoleta (UAR), a través de un comunicado, anunció su cierre decretado por parte de la nueva administración del municipio.

Se indicó que “no está contemplada” en el Plan Anual de Educación Municipal 2025.



Según consignó Emol, en la declaración señalaron que “informamos a estudiantes, docentes, investigadores e instituciones colaboradoras que la nueva administración municipal de Recoleta procedió a notificación el despido de las y los trabajadores de la Universidad Abierta de Recoleta a partir del 31 de marzo, aduciendo necesidades del servicio por cuanto la UAR no está contemplada en el Plan Anual de Educación Municipal 2025”.



Añadieron que no cuentan “con información oficial sobre el futuro de la iniciativa, ni la suerte que correrán los procesos que se encuentran en desarrollo (cursos, investigaciones, certificación de estudiantes y de docentes, convenios institucionales de colaboración, etc.), así como tampoco el destino y resguardo de los contenidos educativos que se han generado en estos seis años fruto del trabajo voluntario de cerca de 1.500 docentes e investigadores, y de la colaboración de alrededor de cien instituciones -chilenas y extranjeras- que confiaron en la UAR e hicieron posible ofrecer oportunidades formativas a más de 150.000 personas en Recoleta, Chile y el mundo”.

El equipo UAR precisó que “no podemos sino lamentar esta decisión que pone fin a una de las iniciativas populares más emblemáticas del proyecto político impulsado por el ex alcalde Daniel Jadue para mejorar las condiciones de vida de vecinas y vecinos de Recoleta”.



“Enfrentados a este escenario, nos parece oportuno destacar el legado de la UAR, una iniciativa sin parangón en Chile y el mundo, destinada a democratizar el conocimiento, generar pensamiento crítico y contribuir al intercambio de ideas en un espacio educativo desmercantilizado diseñado para buscar respuestas a los intereses, demandas y necesidades de las personas en una perspectiva de transformación social”, remarcaron, consignó Emol.