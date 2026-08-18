Municipalidad de Santiago dio el vamos a las fondas del Parque O’Higgins

Con el tradicional primer martillazo y la instalación de la primera estaca, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dio este martes el vamos a los preparativos de La Gran Fonda de Chile 2026. Esta se realizará entre el 17 y el 20 de septiembre en el Parque O’Higgins.



La propuesta impulsada por la Municipalidad de Santiago busca reunir a distintas generaciones, combinando música urbana, cumbia, folclor y espectáculos familiares. Junto con gastronomía, juegos típicos y emprendimiento.



“Invitamos a toda la gente a que venga, 17, 18, 19 y 20, a esta Gran Fonda de Chile, la fonda más grande, más importante de la Región Metropolitana. Donde van a ser recibidos con mucho cariño, donde los menores de 12 años y los mayores de 65 entran gratis hasta las 14 horas. Donde tenemos una parrilla para todas las edades, en la noche, en el día, para los niños”, destacó el alcalde Mario Desbordes.



El jefe comunal puso énfasis en el despliegue de seguridad que considera personal municipal, seguridad privada y Carabineros, junto con estrictos controles de acceso.

Extensa programación folclórica

La programación comenzará el 17 de septiembre con Sinaka, Santaferia, Los Viking’s 5 y Bohemia Latina. Continuará el 18 con Jairo Vera, Noche de Brujas y Luis Lambis. El 19 será el turno de Young Cister, Zúmbale Primo y Leo Rey; y el cierre del 20 reunirá a Cachureos, Los Sudakas y Los Jaivas.



A ello se sumará una extensa programación folclórica en la Cúpula, con agrupaciones de cueca y música tradicional durante las cuatro jornadas.



Una de las novedades será “La Estrella de la Gran Fonda de Chile”, galvano que se entregará a los artistas que pasen por el escenario como reconocimiento a su participación.



Parte de esos shows llegará además a todo el país. Canal 13 transmitirá La Gran Fonda de Chile en horario prime los días 17, 18 y 19 de septiembre. Con Pancho Saavedra a cargo de la animación el primer día y Karla Constant el 18 y 19.



“Los queremos invitar a todos ustedes, a los que están en casa, para que vengan a celebrar acá, para que vengan a encontrarse con la familia. Esta es una fonda con tradición. Aquí vienen los niños, también los más grandes”, señaló Constant.



La celebración también tendrá una amplia oferta para recorrer durante el día. 32 cocinerías, 15 food trucks, 26 cervecerías, 16 stands de Feria Americana. Ocho stands de emprendedores municipales y un área de juegos típicos, además de activaciones de distintas marcas.



En materia ambiental, se contempla el uso de elementos reutilizables y reciclables. Compostaje de residuos orgánicos y parrillas a gas. Como parte de las medidas destinadas a reducir el impacto de la actividad en el Parque O’Higgins.



Para facilitar la llegada y ampliar las alternativas de ingreso, este año se habilitará un tercer acceso por avenida Viel 1481, que se sumará a los ingresos por Parque O’Higgins y Rondizzoni.



Además, los adultos mayores desde los 65 años y los niños hasta los 12 podrán ingresar gratuitamente hasta las 14:00 horas durante los cuatro días, uno de los principales beneficios dispuestos para favorecer la participación de las familias.



La Gran Fonda abrirá el 17 de septiembre entre las 12:00 y las 02:00 horas. El 18 y 19, entre las 11:00 y las 02:00.Y el domingo 20, desde las 11:00 hasta las 20:00 horas. La venta de alcohol finalizará una hora antes del cierre.



Las entradas ya se encuentran en preventa, mientras avanzan en el Parque O’Higgins los preparativos para recibir cuatro jornadas de celebración familiar, música y tradiciones chilenas. Más información sobre horarios, precios y la parrilla se puede consultar en www.lagranfondadechile.cl