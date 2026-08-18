Alcaldesa de Tocopilla por aluviones: “Es una tragedia”

La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic (Indep), detalló a la difícil situación que afecta a esta comuna de la Región de Antofagasta.

Diversos aluviones se han registrado la tarde de este martes en Tocopilla. Esto a causa del sistema frontal que ha afectado la zona.

La jefa comunal, en conversación con T13 Tarde, indicó que se vive una complicada situación en la comuna.

“Es terrible… ha superado todas nuestras expectativas. Es una tragedia… esperábamos que no ocurriera lo mismo teniendo una parte del cordón de quebradas con medidas de mitigación”, sostuvo.

Añadió que de manera preliminar se le informó de la presunta desaparición de tres personas.

“Pido a la autoridad de nivel central que puedan terminar lo que faltó de mitigación en el cordón de quebradas. Tocopilla es un cordón de quebradas. La geografía no está hablando desde hace mucho tiempo, desde que se creó la comuna y hasta ahora estamos sufriendo esto”, sostuvo.

“En el sector de Alto Covadonga, que son departamentos que están, con un estudio geotécnico que sacamos”, complementó.