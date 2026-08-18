Home Nacional "alcaldesa de tocopilla por aluviones: “es una tragedia”..."

Alcaldesa de Tocopilla por aluviones: “Es una tragedia”

Ljubica Kurtovic (Indep), en conversación con con T13 Tarde, dijo que “es terrible… ha superado todas nuestras expectativas. Es una tragedia… esperábamos que no ocurriera lo mismo teniendo una parte del cordón de quebradas con medidas de mitigación”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Alcaldesa de Tocopilla por aluviones: “Es una tragedia”

La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic (Indep), detalló a la difícil situación que afecta a esta comuna de la Región de Antofagasta.

Diversos aluviones se han registrado la tarde de este martes en Tocopilla. Esto a causa del sistema frontal que ha afectado la zona.

La jefa comunal, en conversación con T13 Tarde, indicó que se vive una complicada situación en la comuna.

“Es terrible… ha superado todas nuestras expectativas. Es una tragedia… esperábamos que no ocurriera lo mismo teniendo una parte del cordón de quebradas con medidas de mitigación”, sostuvo.

Añadió que de manera preliminar se le informó de la presunta desaparición de tres personas.

Pido a la autoridad de nivel central que puedan terminar lo que faltó de mitigación en el cordón de quebradas. Tocopilla es un cordón de quebradas. La geografía no está hablando desde hace mucho tiempo, desde que se creó la comuna y hasta ahora estamos sufriendo esto”, sostuvo.

“En el sector de Alto Covadonga, que son departamentos que están, con un estudio geotécnico que sacamos”, complementó. 

Senapred declaró Alerta Roja en Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla
Source Texto: La Nación/Foto: Pantallazo T13
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Senapred declaró Alerta Roja en Antofagasta, Taltal, M...

Tocopilla es una de las comunas más afectadas por las intensas precipitaciones que han activado las quebradas y los posteriores aluviones que también han inundado viviendas.

Leer mas
Nacional
Tribunal decreta prisión preventiva contra Michael Cla...

Junto con el expresidente de Azul Azul, la justicia determinó la misma medida cautelar para Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín y Sergio Yáñez. En tanto, la Fiscalía pidió 200 días días para la investigación, pero la jueza finalmente estableció 120.

Leer mas
Nacional
Aluvión afecta a la ciudad de Tocopilla en medio de la...

Vecinos de la zona intentan salvar sus enseres y viviendas ante el paso de gran cantidad de lodo y desechos. Calles completamente inundadas, casas dañadas y autos arrastrados son parte de las imágenes que ha dejado el paso de este fenómeno.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/