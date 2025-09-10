NASA anuncia descubrimiento de posibles indicios de vida pasada en Marte: “Es lo más cerca que hemos estado”

La NASA anunció este miércoles el descubrimiento de posibles indicios de vida pasada en Marte, gracias a un hallazgo realizado en una muestra de roca recolectada por el róver Perseverance.

Mediante una conferencia de prensa ,la administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, Nicola Fox, reveló que “este hallazgo de nuestro increíble róver Perseverance es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida antigua en Marte”.

En ese marco, explicó que “es una especie de señal, una especie de señal residual. No es vida en sí misma, y ciertamente podría haber sido de vida antigua. Y eso habría sido algo que existía hace millones de años, nada que esté presente allí”.

Según consignó Emol, esta posible biofirma se encuentra en una roca llamada “Cheyava Falls”, la cual fue recolectada por el rover el año pasado, en un antiguo lecho seco de un río en el cráter Jezero.

Los científicos de la agencia espacial estadounidense compartieron imágenes (tomadas por el róver) del posible descubrimiento, correspondientes a nódulos minerales que podrían haberse formado en procesos químicos prebióticos o microbianos, ambos relacionados con la vida.

Katie Scott Morgan, científica de la NASA, mencionó que seleccionaron el cráter Jezero para que el róver aterrizara en 2021, “porque está en una ubicación entre los terrenos más antiguos de Marte, frente a algunas de las rocas más antiguas en cualquier lugar del sistema polar”.

Asimismo, añadió que “Jezero fue definitivamente el sitio de un antiguo lago. Tenemos dos valles de ríos que entran en el cráter y una salida del valle de ERISA desde el cráter, a través de la cual la letra fluía fuera del cráter”.

De todas maneras, remarcó que la verificación de si se trata de una señal de vida “requiere más trabajo y estudio”, apuntando a la importancia de trasladar las muestras a la Tierra para una investigación en profundidad.

Pese a que esto contrasta con algunas decisiones del presidente Donald Trump, quien prevé reducir el presupuesto de la NASA y abandonar la vuelta a la Tierra de varias muestras de misiones espaciales, Nicola Fox manifestó que actualmente están “un paso más cerca de responder una de las preguntas más profundas de la humanidad: ¿estamos realmente solos en el universo?”.