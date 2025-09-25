Natalia Valdebenito anuncia su gira por Europa con el show “Esto es un secreto”

Luego de un exitoso semestre de presentaciones, Natalia Valdebenito aterrizará en Europa con su show “Esto es un secreto”, donde recorrerá diferentes ciudades durante octubre y noviembre, comenzando por Barcelona, Mallorca, Madrid, y continuando en Amsterdam, Copenhague, Londres y más.

Este anuncio ocurre tras un recorrido a lo largo de todo Chile con el exitoso show, además de sus recientes presentaciones, como los 10 años de ‘Gritona” en Blondie y su participación en el aniversario de Comedy Bar, que la llevó a presentarse por primera vez en el lugar con una alta convocatoria.

En esta ocasión, “Esto es un secreto” seguirá cautivando al público, ahora internacional, con su stand up que habla sobre una revisión divertida que pasa por el feminismo, verdades, secretos, y más.

Con más de 10 años de trayectoria en la comedia, Valdebenito nos presenta una comedia vulnerable y liviana: “Esto es un secreto” es la constatación de que todos tenemos secretos. Que gracias a ellos se protege lo más hermoso y lo más abominable. Que algunos secretos hacen un daño irreparable y otros salvan vidas.

Recientemente, la comediante participó en diversas obras de teatro como “El Asilo de la Opresión” y “La Aventura Invisible”, lado actoral que complementa la personalidad de Natalia, quien tiene un gran desplante escénico y capacidad para improvisar, actuar, y hacer reír. Todo esto y mucho más, será llevado a los distintos escenarios internacionales que siguen en “Esto es un secreto”.

FECHAS EURO TOUR ”ESTO ES UN SECRETO” 2025

OCTUBRE

24 Barcelona

25 Mallorca

26 Madrid

29 Amsterdam

31 Copenhague

NOVIEMBRE

01 Londres

03 Estocolmo

05 París

06 Dublín

09 Berlín

12 Valencia

14 Lisboa