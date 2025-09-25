Home Vanguardia "natalia valdebenito anuncia su gira por europa con el show “esto ..."

Natalia Valdebenito anuncia su gira por Europa con el show “Esto es un secreto”

La comediante llegará a ciudades como Barcelona, Amsterdam y Londres, con un recorrido que culmina el 14 de noviembre en Lisboa Comedy Club.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Luego de un exitoso semestre de presentaciones, Natalia Valdebenito aterrizará en Europa con su show “Esto es un secreto”, donde recorrerá diferentes ciudades durante octubre y noviembre, comenzando por Barcelona, Mallorca, Madrid, y continuando en Amsterdam, Copenhague, Londres y más.

Este anuncio ocurre tras un recorrido a lo largo de todo Chile con el exitoso show, además de sus recientes presentaciones, como los 10 años de ‘Gritona” en Blondie y su participación en el aniversario de Comedy Bar, que la llevó a presentarse por primera vez en el lugar con una alta convocatoria.

En esta ocasión, “Esto es un secreto” seguirá cautivando al público, ahora internacional, con su stand up que habla sobre una revisión divertida que pasa por el feminismo, verdades, secretos, y más.

Con más de 10 años de trayectoria en la comedia, Valdebenito nos presenta una comedia vulnerable y liviana: “Esto es un secreto” es la constatación de que todos tenemos secretos. Que gracias a ellos se protege lo más hermoso y lo más abominable. Que algunos secretos hacen un daño irreparable y otros salvan vidas.

Recientemente, la comediante participó en diversas obras de teatro como “El Asilo de la Opresión” y “La Aventura Invisible”, lado actoral que complementa la personalidad de Natalia, quien tiene un gran desplante escénico y capacidad para improvisar, actuar, y hacer reír. Todo esto y mucho más, será llevado a los distintos escenarios internacionales que siguen en “Esto es un secreto”.

FECHAS EURO TOUR ”ESTO ES UN SECRETO” 2025

OCTUBRE

  • 24 Barcelona
  • 25 Mallorca
  • 26 Madrid
  • 29 Amsterdam
  • 31 Copenhague

NOVIEMBRE

  • 01 Londres
  • 03 Estocolmo
  • 05 París
  • 06 Dublín
  • 09 Berlín
  • 12 Valencia
  • 14 Lisboa
Cedida
Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Sismo se registra este jueves en la zona norte del paí...

Según reportó el Centro Sismológico Nacional, el temblor tuvo una magnitud de 4,1 con una profundidad de 34.1 kilómetros.

Leer mas
Internacional

VIDEO: Tiroteo en una escuela de Brasil deja al menos ...

Al menos dos alumnos murieron y otros tres resultaron heridos este jueves tras un ataque a tiros a una escuela del estado de Ceará (noreste de Brasil), según informaciones preliminares divulgadas por fuentes oficiales.

Leer mas
Internacional

Abbas denuncia genocidio y afirma a la ONU que Hamás n...

El presidente de la Autoridad Palestina remarcó que Hamás “no tendrá un papel que desempeñar” en un futuro gobierno palestino en la Franja de Gaza, enclave que “es parte integrante del Estado de Palestina”, cuya gobernanza están dispuestos a asumir. “Hamás y el resto de facciones tendrán que deponer las armas”, afirmó.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/