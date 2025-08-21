Home Vanguardia "neme fustiga dichos de presidente de independiente por tragedia e..."

Neme fustiga dichos de presidente de Independiente por tragedia en Argentina: “Hay personas en riesgo”

El periodista de Mega calificó como “estúpidas” las palabras de Grindetti, considerando la magnitud de las agresiones de argentinos contra chilenos en el estadio.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

José Antonio Neme criticó con dureza las declaraciones del presidente de Independiente de Avellaneda, Néstor Grindetti, tras la tragedia ocurrida en el estadio Libertadores de América, durante un partido entre su club y Universidad de Chile.

De acuerdo con lo publicado por Página 7, en Mucho Gusto Neme expresó: “Don Grindetti, se puede ir a la Grindetti porque me parece que el análisis que hace es absolutamente absurdo ¿Dónde están los responsables de la organización?”.

Antes de ello, el dirigente argentino aseguró que la culpa por los incidentes ocurridos en el recinto recaía exclusivamente en Universidad de Chile. “Ya estuvimos hablando con gente de Conmebol y desde ya, vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente. Justamente, Independiente no ha tenido nada que ver”, afirmó a los medios.

“Acá está claro el comienzo del problema y la continuidad con un solo público. Hay 90 detenidos que son simpatizantes de la U. Hay un claro responsable, es evidente”, agregó durante la noche.

LA REACCIÓN DE NEME

Luego de estas afirmaciones, Neme calificó como “estúpidas” las palabras de Grindetti, considerando la magnitud de las agresiones de argentinos contra chilenos en el estadio.
“Esto no es un juego de pádel, esto no es un juego de ping-pong que terminó en esto, esto ha pasado desde que el hombre es hombre”, enfatizó.

“El señor Grindetti no puede hablar estupideces, perdón que lo diga”, continuó el periodista, aclarando que no se trataba de una defensa a los hinchas de Universidad de Chile, sino de exigir un análisis más responsable.

Finalmente, Neme cerró señalando: “No puede decir el señor que va a ir a la Conmebol a pelear los puntos para Independiente, es una estupidez, hay un grupo de personas en riesgo vital”.

Presidente de Independiente llegó a la Conmebol e insiste en su postura: “Tenemos derecho a los puntos”
Source Texto: La Nación / Foto: X
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional

Nicolás Maduro: “Si tocan Venezuela toda América...

El 7 de agosto pasado, la Casa Blanca elevó hasta 50 millones de dólares la recompensa por información que pueda conducir a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles. Esta semana, inició el despliegue en los límites marítimos de Venezuela de tres destructores, 4.000 marines, aviones de combate y submarinos como parte de una operación contra el narcotráfico.

Leer mas
Nacional

Presidente  Boric destacó trabajo y generosidad de Mar...

“Ha sido un honor para mí tenerte a la cabeza de esta cartera”, manifestó el Mandatario, quien también valoró el rol de Marcel en la aprobación del royalty minero y en la reforma de pensiones, tras una década de estancamiento legislativo.

Leer mas
Nacional

Corte de Apelaciones de Santiago confirma sobreseimien...

El fallo de la Corte de Apelaciones concluyó que, en el marco de la acusación de Raffaella di Girolamo, “no es jurídicamente posible determinar la culpabilidad en el ilícito motivo de la querella”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
15
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/