Neme fustiga dichos de presidente de Independiente por tragedia en Argentina: “Hay personas en riesgo”

José Antonio Neme criticó con dureza las declaraciones del presidente de Independiente de Avellaneda, Néstor Grindetti, tras la tragedia ocurrida en el estadio Libertadores de América, durante un partido entre su club y Universidad de Chile.

De acuerdo con lo publicado por Página 7, en Mucho Gusto Neme expresó: “Don Grindetti, se puede ir a la Grindetti porque me parece que el análisis que hace es absolutamente absurdo ¿Dónde están los responsables de la organización?”.

Antes de ello, el dirigente argentino aseguró que la culpa por los incidentes ocurridos en el recinto recaía exclusivamente en Universidad de Chile. “Ya estuvimos hablando con gente de Conmebol y desde ya, vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente. Justamente, Independiente no ha tenido nada que ver”, afirmó a los medios.

“Acá está claro el comienzo del problema y la continuidad con un solo público. Hay 90 detenidos que son simpatizantes de la U. Hay un claro responsable, es evidente”, agregó durante la noche.

LA REACCIÓN DE NEME

Luego de estas afirmaciones, Neme calificó como “estúpidas” las palabras de Grindetti, considerando la magnitud de las agresiones de argentinos contra chilenos en el estadio.

“Esto no es un juego de pádel, esto no es un juego de ping-pong que terminó en esto, esto ha pasado desde que el hombre es hombre”, enfatizó.

“El señor Grindetti no puede hablar estupideces, perdón que lo diga”, continuó el periodista, aclarando que no se trataba de una defensa a los hinchas de Universidad de Chile, sino de exigir un análisis más responsable.

Finalmente, Neme cerró señalando: “No puede decir el señor que va a ir a la Conmebol a pelear los puntos para Independiente, es una estupidez, hay un grupo de personas en riesgo vital”.