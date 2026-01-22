Home Vanguardia "nicole kidman comparte inéditas imágenes de su viaje por chile y ..."

Nicole Kidman comparte inéditas imágenes de su viaje por Chile y la Antártida

La intérprete, de 58 años, llegó la semana pasada a la Región de Magallanes y la Antártida, una visita que inicialmente fue reportada por habitantes de la zona mediante registros difundidos en redes sociales y que más tarde fue confirmada por la propia actriz desde Punta Arenas.

Eduardo Córdova
El extremo sur del planeta fue el escenario elegido por Nicole Kidman para una escapada que no pasó desapercibida, luego de que la actriz australiana compartiera imágenes de su reciente travesía por Chile y la Antártida.

Kidman volvió a captar la atención al publicar un nuevo set de imágenes inéditas de su paso por el “continente blanco”, donde agradeció la experiencia junto a la compañía de cruceros Silversea: “¡Gracias @SilverSea por llevarme a mi séptimo continente! Una aventura única con familia y amigos”.

Las postales exhiben paisajes australes de glaciares, pingüinos y excursiones en kayak, mostrando algunos de los rincones más remotos del planeta y generando numerosas reacciones de seguidores, incluidos fanáticos chilenos que celebraron su visita al fin del mundo.

