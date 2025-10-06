“No alimentes a los niños”: la aterradora ópera prima de la hija de Spielberg llega a cines este 27 de noviembre

Home Vanguardia "“no alimentes a los niños”: la aterradora ópera prima de la hija ..."

Eduardo Córdova
Una nueva voz del terror llega desde el linaje Spielberg. La directora Destry Allyn Spielberg, hija del legendario cineasta Steven Spielberg, debuta con fuerza en el género con “No alimentes a los niños” (“Please Don’t Feed the Children”), una película que promete ser una de las experiencias más inquietantes y perturbadoras del año.

El filme está protagonizado por Michelle Dockery (“Downton Abbey”), Giancarlo Esposito (“Breaking Bad”) y Zoe Colletti, quienes lideran una historia cargada de tensión, violencia y misterio. En un mundo devastado por un virus que ha acabado con la mayoría de los adultos, un grupo de niños huérfanos emprende un viaje hacia el sur, sin sospechar que su destino los cruzará con una mujer psicópata que oculta un oscuro secreto.

Con ecos de títulos como “Hereditary”, “Midsommar”, “Longlegs” y “M3GAN”, la ópera prima de Spielberg busca conquistar tanto a los fanáticos del terror psicológico como a las nuevas generaciones de espectadores, ofreciendo una mirada fresca y perturbadora al apocalipsis infantil.

“No alimentes a los niños” llegará a los cines el 27 de noviembre, de la mano de BF Distribution, y promete una pesadilla visual tan fascinante como adictiva para quienes disfrutan de las emociones fuertes en pantalla grande.

