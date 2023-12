No pidió permiso: Kanye West ocupó sampler de “Everybody” de los Backstreet Boys

El artista Kanye West vuelve a estar en el centro de la polémica. En esta ocasión, el cantante reveló las nuevas canciones que se enmarcan en su nuevo disco “Vultures”, en donde una de ellas acaparó la atención: el estribillo de “Everybody”, del quinteto Backstreet Boys, sonó en una de las canciones, la cual fue titulada bajo el mismo nombre.

Las redes explotaron y se comenzó a cuestionar si el artista podría sufrir consecuencias legales al no pedir permiso. Sin embargo, todo apunta a que Kanye West podría salir ileso.

En concordancia con Variety, la canción no ha sido estrenada y no ha generado ingresos, lo que le permite al rapero reproducirla en público sin violar los derechos de autor.

Asimismo, el extracto ocupado es una regrabación con otras voces, por lo que sólo requeriría el permiso del editor, no de la discográfica, según consignó Cooperativa. Cabe destacar que Backstreet Boys no son los autores del éxito de 1997, por lo que las regalías deberían ir al compositor y productor musical sueco, Max Martin, quien no hecho comentario al respecto.