“No tengo dónde caerme muerto”: José Miguel Villouta acusa a Natalia Valdebenito de arruinar su carrera en TV

Un duro descargo realizó José Miguel Villouta en contra de Natalia Valdebenito, luego de arremeter en contra de la comediante, por supuestamente arruinar su carrera en televisión.

La polémica surgió después de que Valdebenito compartiera un video con su participación en el podcast “Las Monas”, post en el que un usuario le preguntó por Villouta, examigo de la humorista.

En este sentido, la exintegrante de “El Club de la Comedia” respondió que “está haciendo videos escondido, mientras yo trabajo dando la cara”.

Lo anterior causó la molestia del ex “Intrusos”, quien utilizó su blog personal para contestar a Valdebenito. “Los videos a los que hace referencia los subí a todas mis redes. No fueron casuales ni improvisados: los hice para limpiar mi honra. Era algo que me venía comiendo el alma desde hace casi una década. También lo que dije de ella lo dije al aire en la radio online que yo mismo armé. Entonces, ¿por qué dice que estoy ‘escondido’?”, manifestó.

Villouta indicó que él apoyó a Natalia para ingresar a “Cabra Chica Gritona”, la presentó en “El Club de la Comedia” y también la respaldó en su camino al Festival de Viña. No obstante, mencionó que Valdebenito lo traicionó. “Fue capaz de invitar reiteradamente a personas a su programa con el objetivo de iniciar una campaña donde terminé siendo señalado como misógino y racista”, afirmó Villouta.

El comunicador aseveró que la situación se complicó producto de un tuit desafortunado de él sobre “gustos literarios mediocres”, y admitió al respecto que “hoy puedo reconocer que estuvo fuera de lugar. Todos cometemos errores”.

De acuerdo a José Miguel, “lo que hizo (Valdebenito) en su programa destruyó mi carrera de 20 años”, y añadió que, en esa época, “un gay tenía que esforzarse tres veces más para recibir un tercio del sueldo. En Canal 13 estaba prohibido que los gays salieran en pantalla y eso mataba cualquier capacidad de negociación”.

A raíz de esa cancelación que sufrió, contó que “estuve seis meses sin sonreír después de que se me cayeron dos dientes. Hoy no tengo dinero para comprarme anteojos para ver de lejos y así descansar viendo televisión. Solo tengo tres buzos negros. Si necesito cigarrillos, tengo que pedirle a alguien. No puedo ayudar económicamente a mi madre viuda y estamos vendiendo nuestra casa porque se nos está acabando el dinero. No sé qué va a pasar conmigo cuando tenga 60 años. No tengo dónde caerme muerto. Soy como una canción britpop”.

“Después de casi una década, ninguna de mis amigas me ha llamado para saber cómo estoy, para decirme que lo que hicieron no estuvo bien, que podrían haberse restado de correr con antorchas junto al resto o haberme defendido”, subrayó, señalando que “gracias a Valdebenito, hoy si tengo una amiga, ni siquiera puedo sacarme una foto con ella, porque existe la potencialidad de que la troleen”.

Por su parte, agregó que “siempre tengo el miedo de que si tengo alguna amiga nueva, ésta compre la narrativa que se instaló en su programa y la pierda también. Por lo mismo, tampoco puedo entrevistar a las intelectuales mujeres que me vuelan la cabeza en mi radio y mi sueño sería que la periodista de música Marisol García fuera la programadora una vez que tenga el presupuesto. Pero no puedo porque la mancharía y a un tesoro como ese se le cuida”.