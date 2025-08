“No va a permitir…”: Revelan drástica decisión familiar que habría tomado Carla Jara con Kaminski 

Una drástica decisión familiar habría tomado recientemente Carla Jara, luego de la compleja situación en la que se ha visto envuelto su expareja, Francisco Kaminski, por su vínculo con José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

Cabe destacar que, tras el asesinato de Reyes Ossa, se reveló que el animador mantenía una millonaria deuda de casi 50 millones de pesos con el comerciante, y a la vez, salió a la luz que Francisco tuvo que testificar ante la justicia para aclarar cuál era la relación que había entre ambos.

Bajo este contexto, en el reciente capítulo del programa de Canal 13, “Hay que decirlo”, abordaron nuevamente el tema, y la panelista del espacio, Paulina Nin, aseguró que Carla Jara tomó una drástica medida que involucra al hijo que tiene en común con el locutor radial.

“Ya lo habían amenazado con ‘cuidado con el niño’. A su hijo lo veía, pero ya no, por protegerlo, no porque no quiera verlo”, comentó Paulina, según consignó Página 7.

En este sentido, contó que “la Carlita (Jara) no va a permitir que se acerque. Tienen que cuidarse. No es algo en contra de Kaminski, sino por todo lo que lo rodea”.

“El niño, que tiene 11 años, igual quiere ver a su papá, entonces es algo súper complicado”, añadió.

Además, Nin se refirió al supuesto quiebre entre Kaminski y su pareja, Camila Andrade, y planteó que esto sería una especie de estrategia para proteger la imagen comercial de la ex Miss Chile. “Con todo lo que lo rodea a él, es súper peligroso para ella”, sostuvo.