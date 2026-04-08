“Nos ha dado harta intensidad”: Ignacio Vásquez aborda el estilo de Gago en la U

Universidad de Chile viene de golear a Deportes La Serena por el Campeonato Nacional, en lo que fue la segunda victoria consecutiva en la era de Fernando Gago como nuevo DT.
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El joven delantero de Universidad de Chile valoró el buen momento del cuadro azul y resaltó la libertad que Fernando Gago le ha dado al equipo en ofensiva.
Universidad de Chile viene de golear a Deportes La Serena por el Campeonato Nacional, en lo que fue la segunda victoria consecutiva en la era de Fernando Gago como nuevo DT.
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