Nuevo ataque incendiario en La Araucanía, a pocas horas de concluidas las elecciones

Un nuevo atentado incendiario se registró la madrugada de este lunes en la comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía, a pocas horas de concluidas las elecciones. No hubo heridos ni detenidos.



De acuerdo a los antecedentes policiales, el ataque ocurrió a 30 kilómetros de Temuco, en la Ruta S16, donde desconocidos quemaron un camión y dejaron lienzos por los presos mapuche y por la desaparición de Julia Chuñil.



El camión fue encontrado por Carabineros mientras se incendiaba en la cabina y posteriormente ubicó al conductor de la máquina, quien informó que había dejado estacionado el camión desde el sábado.



Por instrucciones de la Fiscalía, el caso comenzó a ser investigado por la BIPE de la Policía de Investigaciones (PDI), junto a peritos del Laboratorio de Criminalística de la misma institución.



El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, viajó a la región la semana pasada tras una seguidilla de atetados similares y anunció una serie de medidas de resguardo.