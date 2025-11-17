Home Nacional "nuevo ataque incendiario en la araucanía, a pocas horas de conclu..."

Nuevo ataque incendiario en La Araucanía, a pocas horas de concluidas las elecciones

De acuerdo a los antecedentes policiales, el ataque ocurrió a 30 kilómetros de Temuco, en la Ruta S16, donde desconocidos quemaron un camión y dejaron lienzos por los presos mapuche y por la desaparición de Julia Chuñil.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Un nuevo atentado incendiario se registró la madrugada de este lunes en la comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía, a pocas horas de concluidas las elecciones. No hubo heridos ni detenidos.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el ataque ocurrió a 30 kilómetros de Temuco, en la Ruta S16, donde desconocidos quemaron un camión y dejaron lienzos por los presos mapuche y por la desaparición de Julia Chuñil.

El camión fue encontrado por Carabineros mientras se incendiaba en la cabina y posteriormente ubicó al conductor de la máquina, quien informó que había dejado estacionado el camión desde el sábado.

Por instrucciones de la Fiscalía, el caso comenzó a ser investigado por la BIPE de la Policía de Investigaciones (PDI), junto a peritos del Laboratorio de Criminalística de la misma institución.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, viajó a la región la semana pasada tras una seguidilla de atetados similares y anunció una serie de medidas de resguardo.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Carmona: “Decir que hay una derrota enorme es un...

El timonel del PC, en conversación con Radio Pauta, reconoció que existía una expectativa de un resultado más amplio, pero valoró que Jeannette Jara haya obtenido la primera mayoría. Y recordó que se calculaba un rango entre un 28% y un 30%.

Leer mas
Internacional
VIDEO: Trump afirma que podría tener posibles conversa...

El presidente de EEUU dijo este domingo que podría tener conversaciones con el líder venezolano, quien ha estado en el punto de mira del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Leer mas
Economía
Dólar cayó más de $10 en la apertura tras resultados d...

La divisa norteamericana, que la semana pasada ya había bajado casi $20, abrió la jornada con una caída de $12, llegando a $ 916,7 en los primeros negocios, con lo cual se incorporaron las expectativas de cambio de ciclo político.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/