Nuevo Paso a Paso: ministra Yarza advierte que uso de mascarilla se evaluará semanalmente

A partir del próximo 14 de abril comenzará a regir el nuevo Plan Paso a Paso “Seguimos Cuidándonos”, el cual incluye la flexibilización del uso de mascarillas en medio de la crisis sanitaria del Covid-19.



A contra de esa fecha, la mascarilla ya no será obligatorio en espacios abiertos, siempre que se pueda garantizar una distancia de un metro por persona y que no se esté en Fase de Alto Impacto Sanitario (fase 1).



La ministra de Salud, Begoña Yarza, defendió la medida al remarcar que fue decidida con un panel de expertos y advirtió que será evaluada semanalmente.



“La recomendación que se nos hizo y que tomamos de este conjunto de expertos de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica (CNRP) tuvo tres elementos que consideraría centrales: el escenario epidemiológico que estamos viviendo de baja circulación viral, la cobertura de vacunación y barrera de protección que conlleva”, indicó la secretaria de Estado a 24 Horas.



La titular del Minsal recalcó que es “es una decisión tomada con los 12 expertos, muchos de los cuales son académicos de universidades, epidemiólogos muy relevantes. Además, incorporamos algunos expertos de economía, ciencias sociales”.



Sobre la mantención de la norma, Yarza aseveró que “este escenario es probable por algunos meses”, aunque aclaró que “vamos a ir evaluando semanalmente con la CNRP”.



“Lo que tenemos claro es que tenemos que desarrollar con todas las herramientas posibles este camino de comunicación efectiva de riesgo. Ahí, el estándar es que logremos que las personas tomen esa decisión y que sepan en qué momento del riesgo están. No es tan complejo con esta forma que lo presentamos con las tres fases”, complementó.



Sobre el uso de la mascarilla en establecimientos educacionales, la doctora indicó que “para hacer gimnasia hace rato que está señalado que no se usa”, mientras que en los recreos se podría usar si el espacio “es espacioso y garantizamos que la distancia sea prudente”.