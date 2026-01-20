Oficialismo cuestiona a contralora por dichos sobre incendios y el reajuste: “No está para dar opiniones” de economía

Diferentes voces del oficialismo reaccionaron a los dichos de la contralora general de la República (CGR), Dorothy Pérez, quien este lunes advirtió sobre el impacto fiscal que está teniendo la emergencia de los incendios forestales en las regiones de Ñuble y el Biobío, y cómo esto podría afectar la viabilidad del proyecto de reajuste al sector público.

Pérez indicó que los recursos para catástrofes no son partidas “reservadas” exclusivamente para salarios, y planteó que “probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para cubrir la ley de reajuste, cuestión con la que se contaba según la información que nosotros entendemos”.

Reacciones del oficialismo

Bajo este contexto, en el oficialismo surgieron algunos cuestionamientos por las declaraciones de la contralora.

Por un lado, en diálogo con Radio Cooperativa, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, le pidió a Pérez “con mucha humildad y respeto, (que) sería bastante bueno para la propia institución que en materias que no son de su estricta competencia ella sea fiel a lo que ha dicho durante todo este tiempo, que es cumplir su labor y no extralimitarse en juicios que están fuera de lo que le corresponde regular a la Contraloría, que es que se cumplan de la mejor manera posible los actos administrativos”.

En la misma línea, indicó que “es legítimo, cualquiera puede tener opinión; lo complejo es que la contralora no está acá para dar opiniones sobre economía ni sobre el Presupuesto”.

“Le estamos diciendo a los mismos funcionarios públicos que están trabajando hoy día en la emergencia que no van a tener reajuste. Es decir, a quienes hoy día vanagloriamos, incluido Carabineros, a ellos les dicen que no y les cierran la puerta en la cara a aumentos salariales”, añadió.

El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, se sumó a Figueroa, y según consignó la citada emisora, mencionó que “el tema fiscal no lo lleva la Contraloría. Una cosa es que vea los temas administrativos, pero en ese caso está el Consejo Fiscal Autónomo y desde luego el Ministerio de Hacienda y la Dipres”.

“El rol de la Contraloría es fundamentalmente la legalidad de los actos y también temas administrativos, pero de ahí a que la Contraloría vaya a determinar si hay capacidad o no para hacer un reajuste yo creo que no es lo adecuado”, expresó.

En tanto, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, comentó en su cuenta de X: “¿Qué función de la Contraloría la habilita para pronunciarse sobre prioridades presupuestarias y holguras fiscales? Existiendo otro órgano autónomo con funciones específicas en la materia (CFA), ¿No hay mal uso de recursos en que otra institución busque asumir esas funciones?”.

A la vez, en diálogo con Radio Infinita, el senador Gastón Saavedra (Partido Socialista), señaló que “yo creo que la Contraloría tiene que dedicarse a revisar los antecedentes cuando le llegan y no empezar primero a condicionar. Pongámoslo en su lugar, cada uno actuando y yo creo que se ha extraviado el papel de la contraloría en el último tiempo”.

“Es una institución destinada al control, sí, es cierto. Y tiene que hacerlo y me parece muy bien que se haga porque creo que eso aporta la transparencia, a la honestidad del servicio público, pero también como organismo público que es lo que corresponde. No que se exceda en los límites, creo que en el último tiempo se ha excedido”, dijo.