Oficialismo rechaza declaración de Chile Vamos por los 50 años del Golpe

Los parlamentarios oficialistas no quedaron conformes con la declaración por los 50 años del Golpe de Estado que dio a conocer este miércoles Chile Vamos y desde el Congreso Nacional, diputados de Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad acusaron al bloque de oposición de “cómplices” del Golpe de Estado tras expresar su propia mirada.



La diputada Lorena Pizarro (PC) dijo que “es correcto que ellos se vistan de una vez con el ropaje que les viene, aquel de extrema derecha autoritaria que no defiende los derechos humanos y así lo voy a decir, porque esto no se trata de relativizarlo. Debieran tener la altura ética y moral de tomar distancia de los genocidas, esos criminales y condenar esos crímenes”.



Por su parte, el diputado Tomás Hirsch, expresó que “se ha ido acentuando un negacionismo, una relativización del horror que vivió nuestro país a partir del Golpe militar”.



“Quien no condena el Golpe militar -y la derecha no lo ha condenado, y tiene un serio problema para condenarlo- quien no condena el Golpe militar, se hace cómplice de aquel horror y de algún modo justifica que una acción de ese tipo pueda volver a ocurrir en nuestro país”, agregó.



A su vez, el diputado Juan Santana (PS) sostuvo que “a 50 años de la conmemoración de este lamentable hecho, las fuerzas democráticas de nuestro país deben condenar de forma absoluta. En esto no puede haber un doble discurso como país, debe existir una condena para quienes aspiramos justamente a que los conflictos políticos se resuelvan por las vías institucionales y no a través de los golpes de Estado”.



Mientras que el senador del PS Juan Luis Castro, dijo que “qué razón hay para emplazar al Presidente Boric. Poco menos que de él dependerá si habrá un clima violento o no, en circunstancias que es la derecha la que tiene que hacer un mínimo gesto, porque en su historia apoyó el quiebre de la democracia”.



“Pongamos las cosas en su lugar. Aquí nadie puede arrogarse el patrimonio de toda la verdad de lo sucedido, ni tampoco dar lecciones morales. En este instante, más que nunca, se requiere disposición que imposición al otro respecto a lo debe hacer. Yo le pido a la oposición, que también comprenda y entienda que en la historia desgraciadamente ellos estuvieron al lado del régimen militar que fue una dictadura sangrienta”, finalizó.