Oposición insistió en urgencia a Ley Antiterrorista tras reunión con Tohá

En el marco de la discusión en torno a un acuerdo nacional de seguridad para afrontar la crisis de delincuencia que afecta al país, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se reunió este lunes con los líderes de la oposición en La Moneda.



A la cita asistieron los presidentes de las colectividades que conforman Chile Vamos: los senadores Javier Macaya (UDI), Francisco Chahuán (RN) y la exministra Gloria Hutt (Evópoli). También estuvo la timonel del Partido Republicano, Ruth Hurtado.



Tras el encuentro, los representantes de la derecha exigieron al Ejecutivo poner urgencia a una serie de proyectos, entre ellos las modificaciones a la Ley Antiterrorista.



“Si encuentras insuficiente la ley y sabes que esta ley lleva discutiéndose diez años sus modificaciones en el Parlamento, lo que corresponde es que sea parte de la agenda de seguridad y las discusiones”, acusó Macaya.



El timonel de la UDI criticó que “cuando tú te planteas ante la imposibilidad de ocupar una ley de hechos que sí revisten el carácter de terroristas, pero también te planteas en la imposibilidad de realizarle modificaciones, estás en un juego de suma cero”.



“De hecho, junto con personas que conocen en profundidad la realidad de la Región de La Araucanía, se reconocen falencias de la Ley Antiterrorista para la persecución criminal en esa región, y se encuentran más factible herramientas de la ley de crimen organizado. Pero eso no significa que no tengamos en agenda la posibilidad después de diez años de discusión parlamentaria las modificaciones a la Ley Antiterrorista”, añadió.



Ello en relación a lo señalado esta misma mañana por la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien afirmó que frente a la situación de La Araucanía “la Ley Antiterrorista no ha tenido buenos resultados”.



En tanto, Chahuán informó que “la ministra (Tohá) ha comprometido urgencia a dos proyectos. Uno, al proyecto de infraestructura crítica, del cual soy coautor, y también al proyecto de ley que nos va a permitir sacar adelante el sistema integral de inteligencia”.



“Y le ha pedido a dos senadores, el senador García y Quintana ponerse de acuerdo para sacar adelante el proyecto de ley de usurpación. Tres de los proyectos que nosotros hemos pedido de manera prioritaria, falta el proyecto de Defensoría de las Víctimas y el que establece el estatuto de las policías”, consignó.



Frente al acuerdo nacional de seguridad, el parlamentario aseveró que “la ministra (Tohá) ha señalado que espera tener un plan nacional de aquí a diciembre, nos parece que eso es adecuado. Pero lo que le hemos planteado es que no podemos esperar dos meses para que las urgencias legislativas lleguen al Parlamento y esto para nosotros es clave”.



Macaya añadió al respecto que dichas urgencias legislativas “para nosotros son una condición, nosotros pondríamos a las personas para que se sienten y empiecen a conversar en un tema que es importante para todos los chilenos”.



Por su parte, Hutt indicó que en la reunión “le pedimos a la ministra compromisos concretos, la sensación de inseguridad de las personas es de la mayor importancia, no hay espacio para acuerdos y compromisos de buena voluntad, necesitamos pruebas de eso”.



Finalmente, Hurtado señaló que “nuestra única condición como Partido Republicano es que se avance de manera genuina, real y concreta en medidas que vayan a mejorar la calidad de vida de las personas, que vayan a mejorar esta crisis de seguridad que vivimos hoy. Esa es nuestra principal solicitud a la ministra de Interior”.