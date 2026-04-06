Oposición se reúne y critica proyecto de reconstrucción de Kast: “Ley tutti frutti”

En la sede del Partido Socialista (PS), se reunieron presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de partidos de la oposición en un cónclave para aunar posturas en relación con las propuestas del proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno. Lo calificaron como una “ley tutti frutti” y que intenta pasar a la ciudadanía “gato por liebre”



Entre los asistentes destacaron los presidentes Lautaro Carmona (PC), Paulina Vodanovic (PS) y Constanza Martínez (FA), así como también los jefes de bancada Daniela Serrano (PC), Raúl Soto (PPD e Ind.) y Lorena Fries (FA).



El principal tema para analizar fue el megaproyecto de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo, que podría ser ingresado esta semana a la Cámara de Diputados.



Otro elemento para analizar era el aumento del costo de la vida para la población, luego del incremento del precio de los combustibles y la decisión de La Moneda de no aplicar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco).

“El aumento de los combustibles fue una medida política irresponsable”

“El aumento de los combustibles fue una medida política irresponsable e indolente de este Gobierno y que había alternativas”, aseguró tras el cónclave la timonel del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez.



Agregó que “nosotros lo hemos planteado de parte de toda la oposición, hay un acuerdo muy claro de que acá hay un gobierno indolente que no tenía claro cómo funcionaba ni el transporte, ni la canasta familiar. Ncómo esto impacta en el bolsillo de la gran mayoría de los chilenos”.



Martínez agregó que le exigirán al gobierno “que se tomen medidas definitivas y no de parche, que se vuelva a aplicar el Mepco, que se busquen medidas de contención y apoyo a las familias. Que no simplemente sean un parche, ante una herida que ellos mismos provocaron”.



Sobre el Plan de Reconstrucción Nacional, la presidenta del FA aseguró que están tratando de pasar “gato por liebre” con un proyecto de ley “que todavía no tenemos claridad de su contenido. Pero que ya han dicho en todas sus entrevistas y sus alocuciones de que sería un proyecto para reactivar la economía, pero que es un proyecto que lisa y llanamente le baja los impuestos a los superricos”.



El diputado Raúl Soto señaló que el megaproyecto del Ejecutivo es “tramposo” y -al igual que la timonel del FA- dijo que el Gobierno “está tratando de pasar gato por liebre a la ciudadanía”. “Es un proyecto que incorpora en una sola medida legislativa más de 40 iniciativas en temáticas totalmente distintas”.



“Lo óptimo es que el gobierno recoja los requerimientos del oficialismo, una parte de él, como también de la oposición, de separar este proyecto para que podamos dar un debate transparente y con altura de miras”, agregó Soto.

“Ley tutti frutti”

La timonel del PS, Paulina Vodanovic, como ya lo había hecho previo a la cita, calificó el proyecto de “ley tutti frutti, que lleva de todo, que no conocemos bien tampoco sus ingredientes”. Remarcó que si hay temas que benefician a la ciudadanía, van a estar a favor, pero si la perjudican, estarán en contra.