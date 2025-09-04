Home Nacional "ordenan detener construcción de mall chino en centro de valdivia ..."

Ordenan detener construcción de mall chino en centro de Valdivia por falta del permiso de edificación

La obra se emplaza en Avenida Picarte, a dos cuadras de la Plaza de la República de Valdivia, en el mismo lugar donde un incendio destruyó un recinto de similares características en octubre de 2023.

Eduardo Córdova
La Municipalidad de Valdivia, en la Región de Los Ríos, ordenó detener la construcción de un mall chino en pleno centro de la ciudad al no contar con permiso de edificación.

Tras el siniestro, el terreno permaneció un año con escombros. Una vez retirados, comenzaron las faenas que hoy fueron suspendidas.

MUNICIPALIDAD ORDENA PARALIZAR CONSTRUCCIÓN DE MALL CHINO EN CENTRO DE VALDIVIA

El municipio confirmó que en marzo de este año se ingresaron tres solicitudes de permiso de edificación, de las cuales dos fueron rechazadas y una aún está en evaluación.

En una fiscalización, la Dirección de Obras Municipales instruyó la paralización de los trabajos, ya que no existía autorización. Pese a ello, se constató que la medida fue incumplida, por lo que se informó al Juzgado de Policía Local.

La alcaldesa Carla Amtmann no descartó nuevas acciones legales.

El gerente de la Cámara de Comercio de Valdivia, Walter Marcos, señaló que, para fomentar la economía y el empleo, se deben respetar las normativas vigentes.

Mientras la construcción del nuevo mall chino continúa con algunos operarios, Marcos advirtió que el privado deberá responder a lo que disponga la Dirección de Obras Municipales.

Por su parte, Amtmann enfatizó en la molestia que genera la vulneración de la normativa, asegurando que buscan que la ley se cumpla.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
