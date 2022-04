Orrego realiza positivo balance tras lluvias: “Santiago está más preparado”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, realizó un positivo balance respecto a la reacción que tuvo la capital ante las intensas precipitaciones que se registraron este martes a causa de un sistema frontal que afectó también a otras regiones del país.



En diálogo con Radio Biobío, dijo que en cinco horas cayeron unos 30 milímetros de precipitaciones, y que uno de los principales problemas que no pudieron preveer, fueron los cortes prolongados de electricidad.



“El más masivo fue el tema del corte eléctrico, llegamos a tener cerca de 140 mil hogares sin electricidad durante la noche y hoy día ya estamos en 28 mil. Se ha ido recuperando”, puntualizó el gobernador.



También contó que se debieron triplicar las cuadrillas de las empresas eléctricas para abordar episodios de emergencia. De todas maneras, señaló que “igual hay que evaluar el desempeño. No estoy dando un cheque en blanca, la Superintendencia (de Electricidad y Combustibles -SEC-) tiene que ser capaz de evaluar el comportamiento de las empresas”.



Igualmemte, Orrego resaltó los trabajos de coordinación de los distintos actores, y los equipamientos disponibles en la capital, para abordar situaciones de emergencia como la ocurrida en el sector de Santa Sofía.



“Santiago está más preparado que antes”, manifestó, recalcando de todas maneras que “eso no quiere decir que no tenga problemas y nuevos problemas”. A la hora de calificar el desempeño de la región durante la noche de precipitaciones, Orrego se la jugó con un 5,5: “Soy bien exigente”.