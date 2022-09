Orrego sobre concierto de Daddy Yankee: Si este miércoles “no se hace algo distinto hay que evaluar suspender”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a los graves incidentes ocurridos la noche del martes en las afueras del Estadio Nacional, donde cerca de 4 mil personas ingresaron a la fuerza al recinto para presenciar el concierto de Daddy Yankee.



A través de su cuenta de Twitter, Orrego escribió la noche del martes que “si mañana no hay un plan de seguridad en serio para segundo recital de Daddy Yankee, liderado por el gobierno con Carabineros y la productora, éste se debe suspender por falta de garantías para el público”.



La autoridad metropolitana se volvió a referir del tema este miércoles en una entrevista a Tele13 Radio, en donde sostuvo que “yo creo que lo de ayer fue gravísimo, pudo haber habido perfectamente alguien muerto. Los guardias y el dispositivo de seguridad de la productora fueron absolutamente sobrepasados. Yo tengo reportes de gente que estuvo en el lugar de que hubo mucho lumpen, de gente que obviamente iba organizada para poder romper las barreras de seguridad”.



“Existe esta idea de que, porque el espectáculo es privado, no tiene que haber un dispositivo de seguridad de Carabineros, la verdad es que siempre hay un dispositivo de seguridad sin perjuicio de la obligación primaria que es de la productora”, afirmó.



El gobernador indicó que “si ayer ocurrió eso y ya se apareció en las noticias de que se podía entrar sin entrada… o sea, la gente funciona así en esta materia, sobre todo gente que no tiene mucho escrúpulo”.



“Las imágenes son aterradoras y lo que pasa, también, que eso le da un mayor grado de complejidad. Yo no quiero estar en los zapatos de la delegada que tiene que tomar la decisión, pero se habló de gente con armas blancas que golpearon a los guardias y andaba con niños. Entonces no es tan fácil el actuar de Carabineros”, argumentó.



El gobernador metropolitano explicó que “la naturaleza de la música, la naturaleza del espectáculo convoca a personas distintas y cuando son aglomeraciones muy grandes, los niveles de seguridad no solamente se le exigen a la productora, sino que también la tiene que disponer el Estado”.



“Es evidente que el perfil del espectáculo de ayer, la masividad del mismo y la gente que convocó hizo que lo que se estaba haciendo, aun cuando se haya cumplido la circular 28, qué es lo que dice la productora, la seguridad fue insuficiente y la pregunta es, si no se hace algo distinto hoy día, un dispositivo de seguridad como si esto fuera un Superclásico, si no hay ese dispositivo, hay que evaluar suspender el recital, porque si no vamos a poner en riesgo a la gente que legítimamente quiere ir pacíficamente a disfrutar un espectáculo musical”, manifestó.