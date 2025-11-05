Ossandón: Uno de los tres candidatos de derecha “va a ser el próximo Presidente de Chile”

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), abordó en entrevista con Radio Cooperativa las próximas elecciones presidenciales.

Ossandón remarcó que “uno de los tres (candidatos de derecha) va a ser el próximo Presidente de Chile, de todas maneras”. “Por Kast no solo voy a votar, sino que voy a trabajar (en una hipotética segunda vuelta). A mí Kaiser, en las propuestas que hoy día tiene no me gusta. Me gustaría saber que si llega a pasar a la segunda vuelta va a ser capaz de abrirse y tener un gobierno más moderado, yo no quiero fanáticos en ningún lado”, sostuvo.

Según dijo, no está convencido de apoyar al candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, en caso de pasar a segunda vuelta, ya que cree que le falta moderación.

Críticas de Matthei al Plan de Búsqueda

Respecto a las críticas de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, al Plan de Búsqueda, el presidente de la Cámara Alta indicó que “se equivocó en la forma como lo dijo (…) ningún chileno puede estar en contra de hacer un plan para encontrar a esas personas, porque esta es una herida que hay que sanar, no solo por un tema político, sino que por un tema de humanidad, para que esas familias cierren las heridas”.

En relación a la transformación de Punta Peuco, sostuvo que “más que indultos, las cárceles no pueden transformarse en geriátricos (…) el tema hay que tratarlo con humanidad, con futuro, y esa misma sanación que tenemos que hacer para encontrar a los detenidos desaparecidos, tenemos que hacerlo con las familias de esas personas que están presas, que tienen nietos, que tienen hijos, que tienen broncas, porque les cuentan otra versión de la historia”.

Apoyo de Desbordes a Álvaro Carter

Ossandón se refirió también al apoyo del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), al diputado Álvaro Carter (Indep Republicano) quien espera ser reelegido por el Partido Republicano en el Distrito 12 de las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo.

“Mi hermana está molesta por otra cosa, está ofendida en la parte humana, porque uno de los pilares que tuvo este señor cuando fue precandidato, cuando tuvo las primarias con Sichel, fue mi hermana”, sostuvo, consignó Cooperativa.

Añadió que “hoy día Desbordes claramente da una señal que le hace daño a Matthei, no a mi hermana. Si Desbordes hace este anuncio en Santiago sí, porque él influye, pero en el Distrito 12 no influye, no cambia nada la elección”.

“Espero que no cometan el error de llevarlo al Tribunal Supremo, porque yo siento que él inició la campaña para la elección interna de Renovación Nacional”, sentenció.