Home Nacional "ossandón: uno de los tres candidatos de derecha “va a ser el próx..."

Ossandón: Uno de los tres candidatos de derecha “va a ser el próximo Presidente de Chile”

El presidente del Senado, en conversación con Radio Cooperativa, dijo que no está convencido de apoyar al candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, en caso de pasar a segunda vuelta, ya que cree que le falta moderación.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), abordó en entrevista con Radio Cooperativa las próximas elecciones presidenciales.

Ossandón remarcó que “uno de los tres (candidatos de derecha) va a ser el próximo Presidente de Chile, de todas maneras”. “Por Kast no solo voy a votar, sino que voy a trabajar (en una hipotética segunda vuelta). A mí Kaiser, en las propuestas que hoy día tiene no me gusta. Me gustaría saber que si llega a pasar a la segunda vuelta va a ser capaz de abrirse y tener un gobierno más moderado, yo no quiero fanáticos en ningún lado”, sostuvo.

Según dijo, no está convencido de apoyar al candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, en caso de pasar a segunda vuelta, ya que cree que le falta moderación.

Críticas de Matthei al Plan de Búsqueda

Respecto a las críticas de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, al Plan de Búsqueda, el presidente de la Cámara Alta indicó que  “se equivocó en la forma como lo dijo (…) ningún chileno puede estar en contra de hacer un plan para encontrar a esas personas, porque esta es una herida que hay que sanar, no solo por un tema político, sino que por un tema de humanidad, para que esas familias cierren las heridas”.

En relación a la transformación de Punta Peuco, sostuvo que “más que indultos, las cárceles no pueden transformarse en geriátricos (…) el tema hay que tratarlo con humanidad, con futuro, y esa misma sanación que tenemos que hacer para encontrar a los detenidos desaparecidos, tenemos que hacerlo con las familias de esas personas que están presas, que tienen nietos, que tienen hijos, que tienen broncas, porque les cuentan otra versión de la historia”.

Apoyo de Desbordes a Álvaro Carter

Ossandón se refirió también al apoyo del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), al diputado Álvaro Carter (Indep Republicano) quien espera ser reelegido por el Partido Republicano en el Distrito 12 de las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo.

“Mi hermana está molesta por otra cosa, está ofendida en la parte humana, porque uno de los pilares que tuvo este señor cuando fue precandidato, cuando tuvo las primarias con Sichel, fue mi hermana”, sostuvo, consignó Cooperativa.

Añadió que “hoy día Desbordes claramente da una señal que le hace daño a Matthei, no a mi hermana. Si Desbordes hace este anuncio en Santiago sí, porque él influye, pero en el Distrito 12 no influye, no cambia nada la elección”.

“Espero que no cometan el error de llevarlo al Tribunal Supremo, porque yo siento que él inició la campaña para la elección interna de Renovación Nacional”, sentenció.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional

VIDEO: Un hombre acosa sexualmente a la presidenta de ...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue acosada sexualmente por un hombre que se acercó a saludarla durante un recorrido por el Centro Histórico de la Ciudad de México. Revisa el impactante registro.

Leer mas
Nacional

Día Internacional del Cuidador: ISL llama a reconocer ...

Si bien las cifras oficiales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (agosto 2025) indican que hay más de 216.000 personas inscritas con Credencial de Persona Cuidadora en el Registro Social de Hogares, se estima que el universo total en Chile supera las 800.000 personas, una labor ejercida de forma abrumadoramente mayoritaria por mujeres.

Leer mas
Nacional

Colombiano que amenazó a gendarme en exPenitenciaría t...

De acuerdo con los antecedentes, Bryan Ibarguen, quien se encuentra en situación migratoria irregular y con orden de expulsión, habría realizado esta acción por encargo.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
2
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/