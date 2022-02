OTAN: “No tenemos ningún plan ni intención de desplegar tropas de la OTAN en Ucrania”

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, dijo que la entidad no tiene planes de enviar tropas a Ucrania, tras los ataques iniciados por Rusia en ese país.



“No hay tropas de combate de la OTAN, no hay tropas de la OTAN en absoluto dentro de Ucrania. Hemos dejado claro que no tenemos ningún plan ni intención de desplegar tropas de la OTAN en Ucrania”, sostuvo Stoltenberg, en una conferencia de prensa, luego de una reunión de emergencia.



Añadió que “lo que hemos dejado claro es que ya hemos aumentado y estamos aumentando la presencia de las tropas de la OTAN en la parte oriental de la alianza en territorio de la OTAN”.



Ucrania es socio de la Alianza de defensa occidental, pero no es miembro de la OTAN.



El primer ministro portugués, António Costa, dijo que la OTAN “no intervendrá” directamente en Ucrania, pero actuará con un papel “disuasorio” en países vecinos que son socios de la coalición.



“La OTAN no intervendrá ni actuará en Ucrania”, dijo Costa en su primera intervención pública tras reunirse con los ministros de Exteriores y Defensa para analizar la situación creada por el ataque ruso.



Los embajadores de la OTAN habían señalado previamente, mediante un comunicado, que “estamos desplegando fuerzas defensivas terrestres y aéreas adicionales en la parte oriental de la alianza, además de activos marítimos adicionales”. “Hemos aumentado la preparación de nuestras fuerzas para responder a todas las contingencias”, puntualizaron.



También detallaron que “hemos decidido, en línea con nuestro planteamiento defensivo para proteger a nuestros aliados, tomar medidas adicionales para reforzar aún más la disuasión y la defensa en toda la Alianza”. “Nuestras medidas son y siguen siendo preventivas, proporcionadas y no escalatorias”, indicó la organización.



También condenaron “en los términos más enérgico posibles el horripilante ataque de Rusia sobre Ucrania, que es totalmente injustificado y no ha sido provocado” e instó a Rusia que “se aparte del camino de violencia y agresión que ha elegido”. “Pedimos a Rusia que cese de inmediato su acción militar y retire todas sus fuerzas de y alrededor de Ucrania, respete al completo el derecho humanitario internacional y permita el acceso y la asistencia humanitarios seguros y libres a todas las personas que lo necesiten”.