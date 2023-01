Pailita vivió incómodo momento con un grupo de fanáticos en Iquique: “Les pido que se pongan en mi posición”

El cantante urbano nacional, Pailita, se vio enfrascado en una singular situación con un grupo de fanáticos que se acercaron al lugar donde se hospedaba en la ciudad de Iquique.

El artista, quien inició su gira de verano “Soñando Despierto”, tomó la decisión de salir y encarar al grupo de fanáticos: “Cállense, sino me voy a ir a la chu… Se los digo de todo corazón, a mí me cansa esta hu… y no me gusta que me griten. Por favor, cállense, me duele la cabeza brígido. Les pido que se pongan en mi posición, he estado todo el día sacándome fotos”, dijo.

Asimismo, otro registro mostró la reacción de Pailita ante el comportamiento de un individuo que le pidió un autógrafo: “Viste que estás siendo inconsciente conmigo, porque no te importa cómo esté yo y lo único que querí’ es que te haga la firma. Eso no está bien, ustedes son mis fanáticos y tienen que quererme igual”, agregó el oriundo de Punta Arenas.

“Ayer tampoco pude dormir porque estuvieron gritando toda la noche, vinieron a despertarme a las 8 de la mañana. Les pido que sean conscientes conmigo”, explicó el cantante.

Por último, aclaró que sabía que “llevan horas acá, me encantaría sacarme fotos con todos (…) Si son verdaderos fanáticos tienen que entenderme, de verdad, soy el único hue… que se da el tiempo para sacarse fotos con todos ustedes”, declaró el artista urbano.