Pamela Díaz se sincera y confirma su relación con Felipe Kast: “Mi idea es que pase más piola”

Luego de varios meses de diferentes rumores, Pamela Díaz se sinceró y finalmente confirmó su romance con el senador Felipe Kast (Evópoli).

La animadora se refirió al tema durante su reciente participación en “Di la verdad rosa”, podcast que conducen Francisca García-Huidobro e Ingrid Cruz.

Tras ser consultada respecto a su estado sentimental, la “Fiera” expresó que “lo estoy pasando bien, estoy en un momento de mi vida en que estoy tranquila”.

Sin embargo, mencionó que “entre menos cuente mejor”, argumentando que “no es que me agrande con el tema, pero Felipe trabaja en política, y nosotros sabemos que la política y todo ese ambiente a mí no me gusta mucho, y juntarlo con la farándula que es otro ambiente…”.

Luego, “Fran” y Cruz señalaron que la política y la farándula ya están mezcladas desde hace tiempo, pero de igual forma, Pamela subrayó que “a mí no me gusta, no me siento cómoda”.

En la misma línea, planteó que “creo que lo mío no es que ensucie a la política, porque para mí Felipe es una persona que dentro de todo es destacado entre todos los políticos que hay, si no, no estaría con él, pero mi idea es que pase más piola”.

“No necesitas contar todo (…) Aparte también hay hijos”, sostuvo.

Cabe recordar que los rumores de un romance entre Díaz y Kast comenzaron en noviembre del año pasado, especulaciones que se intensificaron con el correr de los meses, debido a varias imágenes en las que aparecían juntos en público.