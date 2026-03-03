Home Vanguardia "paramount+ y hbo max se unirán en una sola plataforma luego de la..."

Paramount+ y HBO Max se unirán en una sola plataforma luego de la compra de Warner Bros

David Ellison, director ejecutivo de Paramount, planteó que ambas plataformas cuentan con más de 200 millones de suscriptores y llegan a más de 100 países y territorios en todo el mundo, lo cual "nos posiciona para competir eficazmente con los principales servicios de streaming del mercado actual".

Paramount+ y HBO Max se unirán en una sola plataforma luego de la compra de Warner Bros

Tras el histórico acuerdo para comprar Warner Bros Discovery, el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, anunció que HBO Max y Paramount+ se unirán en el futuro en una sola plataforma de streaming.

En una llamada con inversores, Ellison comentó este lunes que “combinaremos las carteras de streaming de ambas compañías en una plataforma más sólida en los próximos años”.

Según consignó Radio Cooperativa, el ejecutivo planteó que ambas plataformas cuentan con más de 200 millones de suscriptores y llegan a más de 100 países y territorios en todo el mundo.

En este sentido, señaló que lo anterior “nos posiciona para competir eficazmente con los principales servicios de streaming del mercado actual”. 

De igual forma, Ellison detalló que HBO seguirá operando de manera independiente y destacó el “trabajo extraordinario” de su director ejecutivo, Casey Bloys.

La compra de Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydcance se oficializó el viernes pasado, tras la firma del acuerdo entre las compañías. 

La transacción está valorada en 110.000 millones de dólares. Cabe destacar que, la semana pasada, Netflix se retiró de la puja por adquirir Warner, tras la nueva y millonaria oferta presentada por Paramount.

Source Texto: La Nación/Foto: X
https://www.lanacion.cl

