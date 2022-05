Parlamentarios gremialistas emplazan al Gobierno a que se declare a la CAM como “grupo terrorista”

Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) emplazaron al Presidente Gabriel Boric para que le pida al Tribunal Constitucional que declare a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) como un “grupo terrorista”.



En su solicitud, los parlamentarios aludieron a la reciente declaración del vocero de la CAM, Héctor Llaitul, de “preparar fuerzas” y “organizar resistencia armada” frente al proyecto de Estado de Excepción Intermedia que impulsa el Gobierno.



Desde La Moneda, el diputado Sergio Bobadilla señaló que “el Presidente Boric tiene la obligación de proteger la vida y la integridad de los chilenos. Y al no hacerlo, está atentando gravemente contra los Derechos Humanos. Por eso le hemos solicitado, como bancada de la UDI, que recurra al Tribunal Constitucional, para que el tribunal declare a la CAM como un grupo terrorista que atenta contra la vida, la integridad de los chilenos, particularmente en las regiones del Biobío y La Araucanía”.



En tanto, su par Flor Weiss acusó que “es impresentable que el Gobierno no tome cartas en el asunto y que haga la pega para la cual la mayoría de los chilenos lo eligieron”.



“Su rol y su deber es resguardar la seguridad de las personas. Y hoy día, frente a grupos que se jactan de la violencia, del uso de armas, y amenazan y atemorizan al Gobierno, este se queda pasivo”, lamentó.



Por su parte, el parlamentario Christian Moreira aseguró que “es inaceptable que una persona, un tal Llaitul, es un terrorista que venga a amenazar al propio Presidente de la República. Eso es inaceptable”. También indicó que desde la Macrozona Sur llegan mensajes “por el terror y el infierno que están viviendo”.



Mientras, el diputado Juan Antonio Coloma afirmó que el objetivo es que el TC declare “inconstitucional” a la CAM y también a la Resistencia Mapuche Lavkenche, “quienes no han dudado en amenazar con el uso de las armas al Gobierno”.



Coloma anunció que “hemos pedido una sesión especial para el día de mañana, para que la Cámara de Diputados pueda analizar no solo los dichos del señor Llaitul, sino que también la respuesta de la Fiscalía y el Gobierno, quienes han titubeado ante las reiteradas amenazas del señor Llaitul”.



“Esperamos que el Gobierno no siga demorando la presentación de las querellas. Ayer, la ministra Jara (Trabajo) señalaba que el Gobierno en los próximos días se va a querellar. Nosotros esperamos que, primero, lo haga hoy. Segundo, que lo haga con todas las atribuciones legales que tiene”, criticó.



“Llego el momento de que el Gobierno no deje de titubear ante la violencia. De que, de una vez por todas, los grupos armados terroristas sean armados como tal, y al mismo tiempo, sean condenados por la justicia”, sentenció.



Finalmente, el legislador Cristián Labbé advirtió que “no es posible que el Gobierno siga disfrazando cosas que todos los chilenos estamos viendo, como el terrorismo, el narcotráfico y la violencia desatada que hay hoy día en todo el país”.



“Y especialmente en La Araucanía, donde el Gobierno quiere hacer estados intermedios. A mí me gustaría decirle al señor Presidente, que las cosas a medias no resultan. Estamos esperando un liderazgo fuerte, claro y categórico con lo que está pasando en La Araucanía, y todas las familias”, cerró.