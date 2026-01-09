Párvulos chilenos que visitarán centro espacial de Inglaterra también recorrerán lugares icónicos de Londres

Un verdadero sueño hecho realidad vivirán 16 niñas y niños de entre 4 y 6 años, representantes de cada una de las regiones de Chile, quienes en enero de este año viajarán a Inglaterra junto a su apoderada o apoderado para participar en una experiencia educativa única.

Además de conocer el Centro Espacial Nacional de Leicester, el principal museo de ciencia interactiva del espacio en Inglaterra, recorrerán los lugares más emblemáticos de Londres.

El viaje es el premio del concurso “Haz que Despeguen”, impulsado por Fundación Educacional Oportunidad, que busca reconocer el esfuerzo y la constancia de quienes mantienen una asistencia destacada a la educación parvularia.

Entre el martes 20 y el domingo 25 de enero de 2026, los párvulos vivirán días de aprendizaje, descubrimiento y diversión, con el Centro Espacial Nacional en Leicester como el principal destino de esta aventura. Allí, las niñas y niños podrán acercarse al mundo de la exploración espacial a través de exhibiciones interactivas, simuladores que recrean vuelos espaciales, talleres educativos prácticos y objetos reales utilizados en misiones científicas.

Este lugar combina el asombro de la ciencia con el poder del aprendizaje activo. Cada rincón del centro invita a tocar, explorar y preguntar, transformando la curiosidad natural de los párvulos en una experiencia educativa significativa. Además, podrán participar en una “misión espacial” y en un módulo sobre la formación de los astronautas, donde descubrirán qué conocimientos y habilidades se necesitan para viajar al espacio.

Paseo por los emblemas londinenses

Durante su estada en Inglaterra, los párvulos también recorrerán sitios emblemáticos de Londres, como el Parlamento y el Big Ben, la Abadía de Westminster, y disfrutarán de un paseo en crucero por el río Támesis que los llevará a conocer el histórico Tower Bridge y el barrio de Greenwich.

Además, tendrán la oportunidad de vivir experiencias culturales y educativas únicas, explorando la Paddington Bear Experience, descubriendo la vida marina en el Acuario de Londres, disfrutando de vistas panorámicas desde el icónico London Eye y aprendiendo de manera interactiva en el Museo de Ciencias.

“La visita al Centro Espacial Nacional será una experiencia educativa extraordinaria para las niñas y niños, porque podrán aprender jugando sobre la ciencia, los planetas y el trabajo de los astronautas, en un entorno que despierta la curiosidad y las ganas de seguir descubriendo”, señaló María de la Luz González, directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad.

“Este viaje aprovecha la oportunidad única de estar en Inglaterra para que conozcan Londres, una de las capitales más reconocibles y llenas de historia del mundo, donde visitarán lugares icónicos. Queremos que esta experiencia quede grabada en su memoria como una inspiración para seguir aprendiendo y soñando en grande”, añadió.

Cada niña y niño viajará junto a un acompañante, con todos los gastos cubiertos, incluyendo pasajes, traslados, hospedaje, alimentación y entradas a todas las actividades.

Fundación Educacional Oportunidad se ha encargado de la gestión de visas y documentación de viaje, y entregará a las familias ropa adecuada para el invierno inglés, asegurando que vivan esta experiencia cómodos, seguros y preparados para el clima europeo.

Con este viaje, la fundación busca reconocer el compromiso de las familias y destacar la importancia de la asistencia regular al jardín infantil y a la escuela, como un hábito que fortalece el desarrollo integral y abre oportunidades de aprendizaje desde los primeros años.