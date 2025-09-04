Patricio Góngora renunció al directorio de Canal 13 tras reportaje de presunta red de bots

Canal 13 informó que este jueves 4 de septiembre, Patricio Góngora Torreblanca presentó su renuncia al cargo de director de la compañía.

Ello tras el reportaje de CHV Noticias que reveló la existencia de una presunta red de bots utilizada para hostigar a adversarios políticos del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

La investigación periodística de CHV Noticias identificó a dos supuestos miembros de la trama, entre ellos el periodista Patricio Góngora, a quien individualizó como presunto responsable de la cuenta @Patitoo_Verde.

Canal 13 emitió un comunicado en el que informó sobre la renuncia de Góngora: “La estación agradece su gestión y el aporte realizado durante el período en que integró el Directorio, cargo que asumió en septiembre de 2023”, indicó.

“Canal 13 reafirma su compromiso con un periodismo independiente y responsable, fiel a su propósito de transformar y enriquecer la vida de las personas a través de contenidos y plataformas que informan, entretienen y emocionan con responsabilidad”, agregó la misiva.

COMUNICADO DE GÓNGORA

Patricio Góngora también emitió un comunicado en el que explica las razones de su dimisión y rechaza las acusaciones vertidas en el mencionado reportaje: “Tal como le dije a quienes me contactaron esa cuenta no es mía. Pero optaron por creerle a una fuente anónima y especular con un conjunto de medias verdades que no constituyen una realidad”, afirmó.

El ahora exdirector de Canal 13 cuestionó que, a partir de este tipo de denuncias “se quiera establecer un supuesto vínculo que no existe con personas a las que no conozco y se me atribuya la presunta ‘jefatura’ en campañas contra una candidata a la que además aprecio mucho, resulta francamente denigrante”.

“En ese sentido, no dejare que esta situación afecte al equipo de profesionales de primer nivel, honesto e independiente que integran Canal 13. Por esta razón a partir de este instante he dejado el puesto que ocupaba en el directorio de esa institución”, comunicó.

Finalmente, Góngora agradeció a quienes lo apoyaron tras las acusaciones del reportaje: “Ellos me conocen y estoy seguro saben que no son correctas las afirmaciones que en estas horas se dicen de mí”, concluyó.