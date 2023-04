Durante el último capítulo de “Tal Cual”, Paty Maldonado, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela volvieron a repasar el despido de la experiodista de Mega, Paulina de Allende-Salazar, luego de su lapsus con Carabineros.

Bajo ese marco, Maldonado arremetió contra la periodista, quien trató de ‘paco’ al carabinero Daniel Palma, quien falleció durante un operativo de fiscalización.

“Yo creo que jamás se equivocó”, comenzó diciendo la opinóloga. “Jamás se equivocó, ella sabía perfectamente bien lo que estaba diciendo, solo que a mi juicio no pensó, no dimensionó lo que estaba pasando. Aquí murió el paco, es decir, aquí murió el conch… eso quiso decir, tal cual”, agregó Maldonado.

Sobre la situación, la exMucho Gusto añadió que “una periodista que se supone inteligente no se puede caer de esa manera, sobre todo en el momento que Chile estaba viviendo, era horroroso”.

Asimismo, Maldonado se refirió a la defensa que algunos colegas entregaron a la periodista, donde aseguró que se relacionaba con una “cosa política”.

“A mí no me llama la atención que un periodista salga de un canal, ha salido gente que no ha hecho nada de un canal de televisión (…) hay gente que ha sido despedida de un canal sin haber cometido un error”, señaló.

Tras su comentario, su compañero de panel José Miguel Viñuela mostró su aprobación ante los dichos de la excantante, comentando que “hay gente que ha salido de pantalla simplemente por un tema ideológico”.

“Aquí hay un problema, yo insisto (…) un periodista bueno, decente, honesto, transparente, debe ser pluralista, debe dejar afuera su ideología”, continuó Maldonado, finalizando con que creía que Allende-Salazar era una “provocadora innata”.