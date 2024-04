Paul Vásquez se refirió a los dichos de Mauricio Medina: “Es una parte que está cerrada”

Ya van un par de semanas desde que Paul Vásquez y Mauricio Medina han abordado su nula relación. Así fue como lo reveló “El Indio” en conversación con “Todo va a estar bien”, programa en donde apuntó que no tiene intenciones de retomar el vínculo con su antiguo compañero de “Dinamita Show”.

“Creo que es lo que es no más, ya no funcionó, y nos dejamos de hablar hace más de 7 años, y no me interesa volver a tener una relación con alguien que no… Que no veo razón de volver”, indicó Medina en aquella instancia.

Ahora, “El Flaco”, en entrevista con Página 7, abordó las declaraciones de su excolega y se refirió al quiebre de su amistad. “A mí no me interesa hablar eso ya. Creo que las cosas tienen su principio y su final”, declaró al citado medio.

“Nosotros tuvimos un buen inicio, estuvimos un tiempo marcando; trabajando mucho y muy bien, y llegó un final, el cual ya fue, se acabó”, agregó el humorista.

Bajo el contexto de las grabaciones de “Ahora Caigo Prime”, Vásquez reaccionó a los dichos vertidos por Medina: “Son sus palabras, cada uno se hace cargo de sus palabras, así que no tengo nada que comentar”.

Pese a ello, confesó tener grandes recuerdos de su tiempo con “El Indio”. “Obviamente, toda la vida, soy Dinamita Lover”, expresó.

Al ser consultado sobre una posible reunión con su excompañero, “El Flaco” fue tajante al responder que “No, nada, es una parte que está cerrada, no hay por qué seguir golpeando la puerta, así que basta”.