PDI allanó el SII de Rancagua por delitos tributarios: habría un perjuicio de más de 5.000 millones de pesos

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó este jueves las oficinas del Servicio de Impuestos Internos (SII) en Rancagua, en el marco de una indagatoria por delitos tributarios que habrían provocado un perjuicio fiscal superior a los 5.000 millones de pesos.

La diligencia se originó a partir de una querella presentada por el propio SII.

En el centro de la investigación figura un contador ya formalizado, aunque no se descarta la posible participación de funcionarios del SII en los ilícitos.

Sobre los pormenores del caso, el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad O’Higgins, Javier von Bischoffshausen, explicó que “son distintos sistemas defraudatorios, por ejemplo, relativos a la generación de más de 20 sociedades o empresas en un día, con la finalidad de obtener autorizaciones por parte del Servicio de Impuestos Internos de documentación tributaria”.

“Con la cual generan falsamente facturas de ventas con la finalidad de ser entregadas a otros contribuyentes, y de esta manera, bajo distintas fórmulas y distintas hipótesis del Código Tributario, lograr rebajas de pago de impuestos o incluso devolución de los mismos”, añadió el persecutor.

El fiscal criticó “el modus operandi de este contador con diversos contribuyentes”, y señaló que “estamos evaluando si es que hubo cooperación de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos”.

El subprefecto Guillermo Durán, jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI, indicó que, además de las oficinas del SII, se allanaron cuatro domicilios vinculados a la causa, entre ellos la vivienda del contador principal imputado.

Durante los operativos se incautaron un computador y teléfonos celulares, elementos considerados clave para el avance de la investigación.