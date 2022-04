Pellegrini no elude la condición de favorito de su Betis a solo horas de la final de la Copa del Rey

El Real Betis de Manuel Pellegrini disputará este sábado a las 16:00 horas la final de la Copa Del Rey, instancia que genera mucha expectación en el club y fanaticada andaluz.

El conjunto verdiblanco ganó ese título por última vez hace 17 años, por lo mismo hay mucha ilusión de lo que pueda hacer su equipo frente al Valencia.

A solo horas del importante compromiso, el “Ingeniero” habló con los medios de comunicación en la previa y arrancó diciendo que “sería un logro muy importante. Los que vivimos en Sevilla, vemos cómo se vive en la ciudad. Poder dedicarle el título sería un gran logro para la institución“.

Por otro lado, se refirió a la condición de favorito con la que llegan a este compromiso que se disputará en el estadio La Cartuja.

“No me incomoda la condición de favorito. No sé en qué se basa. Yo creo que en plantel somos parecidos, en 90 minutos no se sabe qué pasa. Si somos favoritos, fenomenal. Si no somos favoritos, vamos a jugar igual”, expresó.

Por ultimo, tuvo palabras para el rival, aunque dejó en claro que se enfoca mucho más en lo que hará su equipo.

“Es muy difícil saber lo que va a hacer Valencia. Lo que sí sabemos es lo que vamos a hacer nosotros. Creo que lo más importante es el desarrollo de nuestro fútbol. Ojalá mañana tengamos muy buen día. Mañana partimos los dos equipos iguales. Lo importante es ver al equipo con el mismo aplomo que ha demostrado para llegar a esta final”, concluyó.