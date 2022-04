Pequeños Dueños de Camiones anunció que no depondrá el paro nacional

La directora de la Organización de Conductores y Pequeños Dueños de Camiones, Pamela Sáez, anunció que no depondrán la movilización que se está desarrollando en distintas zonas del país.



“Nosotros hemos tenido una sola línea y el Gobierno no puede venir a decirnos que no tiene comunicación con nosotros, que no queremos conversar, porque hemos sido muy transparentes”, señaló la vocera, en conversación con Radio Biobío.



Sáez declaró que estaba sorprendida con el ultimátum de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien advirtió a los transportistas a despejar los caminos antes de las 16 horas de esta jornada.

De acuerdo con Pamela Sáez, la organización entregó al Gobierno su petitorio hace dos semanas, y enfatizó que “no por eso íbamos a dejar de manifestarnos algún día”.



Y es que desde entonces han ocurrido muchos hechos de violencia hacia los choferes de vehículos de carga. Ejemplo de estos fue el ataque de un disparo en la cabeza que recibió el camionero Ciro Palma, en Ercilla.



El petitorio que presentó la organización cuenta con ocho puntos, entre ello la modificación de la Ley Juan Barrios, volviendo a su propuesta original; un seguro complementario de jubilación para conductores; el mejoramiento de conectividad en telecomunicaciones; y el mejoramiento de la asistencia en ruta.



Respecto al último punto, la dirigente dijo: “Me llaman conductoras que me dicen que tiene que hacer sus necesidad en una botella o en un tarro arriba del camión, porque en las áreas de descanso no hay estipulado baños y duchas de mujeres”.