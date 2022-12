Pesimismo e incertidumbre económica lleva a los chilenos a sentir menos emoción por las fiestas de fin de año

El 2022 ha sido un año marcado por la incertidumbre económica debido a las constantes alzas de precios de productos y servicios, situación que ha provocado una permanente sensación de pesimismo en las personas y de contracción a la hora de gastar su dinero.

Las fiestas de fin de año no son la excepción y así queda de manifiesto en el informe IPEC que todos los meses elabora GfK, consultora global que ofrece conocimientos a partir de datos y perspectivas, que en esta oportunidad incluyó una encuesta respecto de la motivación de los chilenos tanto para Navidad como para la conmemoración del Año Nuevo.

El 71% de los consultados prefiere pasar la Navidad en casa, ya sea con familiares o amigos y un 60% optará por lo mismo para esperar el Año Nuevo. La segunda opción más declarada es “No hacer nada especial”, tanto en Navidad (18%) como en Año Nuevo (25%).

Salir a comer a un local, viajar al extranjero o dentro del país, o pasarla en un espacio público, son alternativas que generan entre 0% y 3% de adhesión.

Asimismo, el estudio de GfK revela que la mitad de los chilenos siente menos emoción por las fiestas respecto del año pasado. Un 53% y un 52% de los encuestados siente “menos o mucho menos” emoción por la Navidad y el Año Nuevo, respectivamente, en relación al año anterior y un 39% siente lo mismo.

Respecto de los gastos planificados para estas fiestas, la investigación muestra que un 59% de los consultados comprarán menos regalos que el año pasado y un 24% lisa y llanamente no comprará.

En cuanto a alimentos, un 52% comprará menos carnes y bebestibles en esta ocasión y un 43% comprará menos picoteo o snacks. No obstante, donde se observa una mayor disminución, es en las compras decorativas, donde un 53% no comprará decoración para el hogar, tampoco no hará arreglos para la casa (61%), ni comprará ropa para la ocasión (62%).

“En general Chile es un país tradicionalista cuando se trata de fiestas; es normal que lo más común sea reunirse con familiares o amigos a celebrar fechas importantes, como son Navidad y Año Nuevo, sin embargo, este año encontramos que aproximadamente 1 de cada 5 chilenos/as no hará nada en especial para Navidad, y la cifra asciende a 1 de cada 4 en el caso de Año Nuevo, lo que invita a reflexionar por qué la gente podría restarse de celebrar estas fiestas. La primera y más obvia explicación, es que la gente que no hará nada en especial no le interesan estas festividades lo suficiente como para organizar algo en torno a ellas. Obviando esto, una segunda explicación podría venir de la mano con la tendencia del Índice de Percepción de la Economía durante los últimos meses, pues se sabe que la población llega a estas fechas con malas expectativas respecto al panorama económico actual y futuro, lo que podría llevar a bajarle el perfil a las fiestas como una forma de disminuir o evitar el gasto que implican”, comentó Rodrigo Brito, Research Consultant en GfK.

Añadió que “hay que puntualizar que el pesimismo tiene efectos retroactivos y prospectivos: todo tiempo pasado se ve mejor, mientras el futuro se ve como una extensión de lo malo del presente. Esto tiene importantes efectos sobre las decisiones que guían nuestro día a día, pues buscamos blindarnos lo más posible ante las hostilidades de la incertidumbre. Es importante recordar que después de la tormenta siempre saldrá el sol, por lo que hay que disfrutar estos pequeños rayos de luz (como lo son estas festividades) que se asoman entre las nubes negras que vemos tan encima”.