Piero Maza será el árbitro del Superclásico entre la U y Colo Colo en Talca

"A mí no me interesa que la U gane este partido, me interesa que siga mejorando para pelear por lo que tiene que pelear. Si se va a plantar a hacerle un partido asqueroso a Colo Colo prefiero que vaya a jugar al fútbol. Que siga tratando Diego López de encontrar lo que está buscando en el plantel, independiente de rival", reconoció el ex atacante en Radio Agricultura.