Poduje e incendios del Biobío: “Vamos a hacer esta reconstrucción en paralelo a la de Viña del Mar”

El futuro ministro de Vivienda garantizó que realizarán “en paralelo” ambos procesos de reconstrucción. A la vez, en torno a la emergencia en el sur, subrayó que el Presidente electo “nos pidió avanzar rápido en esto, por tanto el 11 de marzo tenemos que llegar, ya con un avance en cuanto a definición del plan”.

Leonardo Medina
El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, habló este jueves desde las zonas afectadas por los incendios en la región del Biobío, y aseguró que la reconstrucción en el lugar se realizará en paralelo con el respectivo proceso en la región de Valparaíso

Mediante su cuenta de X, Poduje escribió que “el Presidente Kast nos pidió estar con las familias damnificadas para escucharlas, dimensionar el daño y explicarles cómo los resolveremos a partir del 11 de marzo”. 

En la misma línea, adjuntó un video en el que profundizó sobre los pasos a seguir. “Estoy acá en Lirquén, en la población Geo Chile, una de las más dañadas, epicentro, podríamos decir, de la catástrofe. Ayer estuvimos con el Presidente, con su equipo, con el alcalde de Penco, estuvimos también con los alcaldes de Concepción revisando las zonas de acopio. La catástrofe es gigantesca”, manifestó de entrada. 

“Estamos hoy día abocados a poder conversar con la gente, darle esperanza, pero nosotros vamos a entrar el 11 de marzo al Gobierno. Entonces, ¿cuál es nuestra función hoy día? Nuestra función es estar con las familias, escucharlas, pero además, ya con la experiencia que tenemos, tratar de tener una estimación de cuáles son los focos más críticos, y por eso estamos recorriendo”, explicó. 

A la vez, y haciendo referencia al megaincendio que afectó hace dos años a la región de Valparaíso, indicó que “ustedes pueden ver que esto se parece mucho, mucho, mucho, mucho, a lo que nos ocurrió en Viña del Mar en El Olivar, o Canal Beagle, o en Quilpué en Canal Chacao. Son estructuras sólidas con pareo. Y claro, eso hace mucho más difícil la autoconstrucción que se puede dar en sectores, por ejemplo, en Miramar”. 

El futuro secretario de Estado indicó que el Presidente electo “nos pidió avanzar rápido en esto, por tanto el 11 de marzo tenemos que llegar, ya con un avance en cuanto a definición del plan, para lo cual yo recibí del alcalde de Penco los lineamientos estratégicos, y también del gobernador Giacaman la conformación de un equipo que vamos a trabajar en conjunto con el gobernador, con el alcalde y con los equipos del Serviu y del Ministerio de la Vivienda”. 

“El compromiso del Presidente electo es estar con las familias, hoy día acompañarlas, esa es la función. Hoy día nosotros no estamos gobernando, el gobierno del Presidente Boric está haciendo las tareas de emergencia, y tenemos que llegar a hacernos cargo de la reconstrucción. Eso les quería comentar y decirles que estamos completamente dedicados a esto”, añadió. 

En este sentido, remarcó que “vamos a hacer esta reconstrucción en paralelo a la de Viña del Mar, que los vecinos de Viña del Mar no tengan susto. Lo dijo el Presidente Kast ayer en dos puntos de prensa, no tengan susto, no se preocupen, vamos a hacer las dos cosas en paralelo, y tampoco tengan susto los comités de vivienda, que me han llamado muchos de ellos consultando que si esto va a postergar más aún sus viviendas. No, tampoco”. 

“La instrucción del Presidente Kast es que tenemos que hacer dos reconstrucciones en paralelo y además cumplir las metas de vivienda que están en el programa, que son 400.000 viviendas para reducir el déficit y atender a las familias que están en lista de espera hoy día en los comité o de forma individual”, concluyó.

