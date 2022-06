“Por cuestionamientos políticos, no hizo bien la pega”: La acusación del padre del fallecido cabo David Florido

El padre del fallecido cabo David Florido, Juan Carlos Florido, habló del procedimiento policial que terminó con la muerte de su hijo a manos de un delincuente.

“No me encuentro muy bien, estoy tratando de asimilar todo esto. He tratado de mantenerme firme y la verdad es que me contenido bastante. Me he sorprendido de mí mismo, porque me siento con la responsabilidad de ser la voz de mi hijo”, reconoció el padre, en diálogo con “Tu Día”. Y advirtió que “él no puede hablar y quizás quería decir muchas cosas”.

Respecto a su última frase, Florido aclaró que “Carabineros es una muy buena institución, prestigiosa, profesional, pero lamentablemente la tienen con las manos amarradas”.

“Mi hijo debiera estar vivo. ¿Por qué está muerto? Porque mi hijo se cuidó de los cuestionamientos políticos, lo que iban a decir los DDHH. Él es padre de familia, su profesión él la eligió, y con esa profesión él también tenía una responsabilidad que era su familia. No podía perder su fuente trabajo. Y él, por cuestionamientos políticos, no hizo bien la pega. Y por no hacer bien la pega, mi hijo está fallecido. Eso no puede ser”, lamentó.

Además, el padre sostuvo que “a mí no me sirve que la ministra diga ‘estamos apoyando a Carabineros’. No, el apoyo es darle todas las instancia legales, en el sentido de que, en legítima defensa, el carabinero debe hacer uso de su armamento”.

“Si mi hijo iba persiguiendo un delincuente con un armamento en la mano, tenía que haber disparado, por último en una pierna o un brazo para que esta persona pudiera ser controlado. Mi hijo, sin embargo, quiso darle alcance, botarlo, asegurarlo, pero nunca haciendo uso de su arma”, cerró.