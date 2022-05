PPD apoyará agenda de seguridad y dejó atrás diferencias con el Gobierno

Cerca de dos horas estuvo reunido la mañana de este viernes el Presidente Boric con las bancadas parlamentarias del Partido por la Democracia (PPD).



El encuentro estuvo enmarcado en la agenda de seguridad que intenta impulsar el Ejecutivo y que ha generado diferencias entre el Partido Socialista y el Partido Comunista frente a la idea de aprobar un “estado de excepción intermedio” que permita a las Fuerzas Armadas resguardar rutas y carreteras.



La cita ocurre después de que la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, se ausentase de la última reunión de comité político en “señal de molestia” al poco trato que La Moneda ha tenido con los parlamentarios de la colectividad.



Tras el encuentro de este viernes, Piergentili dio por superada la tensión y afirmó que “el PPD va a estar de lado de las transformaciones. Y por cierto que también, después de esta reunión, tiene claro que va a empezar un nuevo trato en la relación, que vamos a empezar a formar parte en la toma de decisiones de aquellos temas que nos parecen relevantes”.



Respecto a la agenda de seguridad, la timonel de la colectividad aseguró que se trata de un tema que “es el más relevante para la ciudadanía, que hay que abordar con políticas de corto, mediano y largo plazo, que hay que restablecer la sensación de seguridad, de que el Estado está presente”. En esa línea, afirmó que “nuestro único camino es apoyar al Gobierno”.



Así, la excandidata a senadora hizo un llamado al resto del oficialismo: “Yo invito al resto de los partidos que formamos el Gobierno, que así lo hagan en un tema tan relevante. (…) No me corresponde interpretar los sentidos de otros partidos. Solo un llamado a reconsiderar esto que el Gobierno nos ha pedido, que es un gran acuerdo en esta materia”.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, aseguró que “el Presidente Boric nos ha transmitido la confianza respecto de que aquí en adelante, el PPD va a ser considerado en igualdad de condiciones respecto de las otras fuerzas que conforman la base política de este Gobierno, en el núcleo y el centro de las decisiones, y la ejecución del programa”.



“En materia de seguridad, nosotros no nos vamos a perder. El Gobierno está barajando distintas alternativas respecto del diseño para este gran acuerdo nacional en materia de seguridad, que va a enfrentar de alguna manera la escalada y ola de violencia que hay en nuestro país de forma transversal, que va a enfrentar el crimen organizado, y el aumento del narcotráfico”, añadió.



“El Gobierno está barajando varias alternativas, va a tomar una decisión de aquí al lunes, pero lo que hemos transmitido como PPD es que cualquiera sea la decisión que el Gobierno decida tomar, en conciencia respecto a cuall es el mejor camino político y legislativo, el PPD va a estar detrás respaldando”, adelantó.



Soto explicó que el Gobierno tiene tres alternativas. “Una es continuar con la vía de la tramitación del proyecto de infraestructura crítica, ya se reactivó la comisión mixta”.



“La otra, es que a través de ese mismo chasis legislativo, que es la salida que le propusimos desde la Cámara y el Senado al Gobierno, se plantee la propuesta de estados intermedios para la protección y el resguardo de las rutas”, agregó.



Sobre la propuesta de la Democracia Cristiana para incluir servicios básicos como luz, agua y combustible, el legislador afirmó que “se abrió un debate respecto de incorporar o no otros elementos, y eso es algo que hay que definir”.



Finalmente, añadió que la tercera opción es “avanzar derechamente hacia un estado de excepción completo, pero más acotado, pero estado de excepción con todas sus letras”.



“Esa es la definición que tiene que tomar el Ejecutivo de aquí al día lunes, y cualquiera sea la decisión que decida tomar, nosotros vamos a estar respaldando con decisión y convicción”, reiteró.



Por su parte, el senador Jaime Quintana apuntó contra la administración del expresidente Sebastián Piñera: “La seguridad, si bien es un tema que va acrecentándose, no es un tema que haya partido ahora. Es consecuencia, esto hay que señalarlo enfáticamente, en gran medida de las decisiones que tomó el Gobierno anterior”.



“No es un tema que haya partido hoy día. El Estado de Excepción durante ocho meses trajo más inseguridad. Hay una falsa sensación de seguridad que pudo haber dejado. Comunas como Carahue, donde no había violencia ocho años atrás, hoy día hay hechos de violencia casi a diario”, acusó el parlamentario.



Respecto a las diferencias en el oficialismo, Quintana aseveró que “los gobiernos, ya sea se sostengan en una o más coaliciones, se ponen a prueba en los momentos complejos. Y este es un momento de violencia en alza, complejo”.



Finalmente, consultado sobre si será suficiente un “estado intermedio” ante el llamado de la CAM de organizar la resistencia armada, el senador respondió que “el Gobierno, más que responderle a un grupo determinado, más aún con mensajes de esa naturaleza, tiene que responderle a los chilenos y chilenas que quieren paz y seguridad, y para eso debe buscar los mecanismos más eficaces”.