Prensa brasileña asegura que invitación a hijo de Bolsonaro provocó ausencia de Lula en cambio de mando

Sorpresa generó este martes la decisión del presidente de Brasil, Lula da Silva, quien canceló el viaje que tenía programado a Chile, para participar en la ceremonia del cambio de mando este miércoles 11 de marzo.

Desde Cancillería anunciaron que el mandatario se excusó de participar, debido a problemas con su agenda interna.

Sin embargo, la prensa brasileña dio a conocer que la ausencia del jefe de Estado tendría relación con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro, quien es senador y candidato presidencial, fue invitado a la ceremonia por el Presidente electo, José Antonio Kast.

Medios locales, como Folha de S. Paulo y G1, atribuyeron la cancelación de Lula da Silva con la presencia del hijo de Bolsonaro.

Por ejemplo, Folha de S. Paulo indicó que “según un miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el escenario ideal para la diplomacia brasileña sería que Lula viajara, incluso para afirmar su estatus de estadista frente a los Bolsonaro”.

“Sin embargo, la decisión de cancelar el viaje se tomó en cuenta que Lula quedaría en minoría en un escenario donde Flávio estaría rodeado de líderes de la derecha internacional”, añadió el citado medio.

Por su parte, G1, portal de la cadena Globo, detalló que “fuentes del Palacio Presidencial indicaron que existía el riesgo de que se produjeran situaciones incómodas , lo que influyó considerablemente en la decisión de retirarse”.