Prensa brasileña asegura que invitación a hijo de Bolsonaro provocó ausencia de Lula en cambio de mando

Medios locales indicaron que la presencia de Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro y candidato presidencial, habría sido el motivo por el que el mandatario declinó asistir a la ceremonia de este 11 de marzo.

Leonardo Medina
Sorpresa generó este martes la decisión del presidente de Brasil, Lula da Silva, quien canceló el viaje que tenía programado a Chile, para participar en la ceremonia del cambio de mando este miércoles 11 de marzo. 

Desde Cancillería anunciaron que el mandatario se excusó de participar, debido a problemas con su agenda interna. 

Sin embargo, la prensa brasileña dio a conocer que la ausencia del jefe de Estado tendría relación con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro, quien es senador y candidato presidencial, fue invitado a la ceremonia por el Presidente electo, José Antonio Kast. 

Medios locales, como Folha de S. Paulo y G1, atribuyeron la cancelación de Lula da Silva con la presencia del hijo de Bolsonaro

Por ejemplo, Folha de S. Paulo indicó que “según un miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el escenario ideal para la diplomacia brasileña sería que Lula viajara, incluso para afirmar su estatus de estadista frente a los Bolsonaro”. 

“Sin embargo, la decisión de cancelar el viaje se tomó en cuenta que Lula quedaría en minoría en un escenario donde Flávio estaría rodeado de líderes de la derecha internacional”, añadió el citado medio. 

Por su parte, G1, portal de la cadena Globo, detalló que “fuentes del Palacio Presidencial indicaron que existía el riesgo de que se produjeran situaciones incómodas , lo que influyó considerablemente en la decisión de retirarse”.

Confirman que Lula da Silva no asistirá a cambio de mando de Kast
Source Texto: La Nación
Leonardo Medina

Articulos Relacionados

Nacional
Revelan identidades de las cuatro víctimas fatales de ...

Desde la Armada explicaron que una mujer caminaba por el borde costero cuando fue arrastrada por el oleaje. El capitán de Puerto, Sergio Sánchez, confirmó al matinal Tu Día que la víctima se encontraba mojándose los pies cuando una ola la sorprendió y la llevó mar adentro.

Leer mas
Nacional
Pamela Jiles será la carta del oficialismo para la pre...

Ocho partidos -Partido por la Democracia, Partido Socialista de Chile, Partido Liberal de Chile, Partido Radical de Chile, Frente Amplio, Partido Comunista de Chile, la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente- respaldarán como candidata a la presidencia de la Cámara a la diputada.

Leer mas
Nacional
Cordero informó retraso en extradición de Apablaza: Po...

El ministro de Seguridad dijo a Radio Universo que la Policía de Investigaciones “está preparado para realizar el traslado y poder traerlo a nuestro país en cumplimiento de las resoluciones judiciales de extradición”.

Leer mas
Lo Más Leído

Leonardo Medina
