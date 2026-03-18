Presidenta de la CPC precisó que se busca que “no aumente el número” de feriados irrenunciables

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, rectificó este miércoles sus dichos sobre los feriados irrenunciables.



Tras una reunión que sostuvo la CPC con el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, Jiménez recordó que la discusión se abrió a raíz de lo planteado por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, consignó Emol.

El arzobispo llamó al comercio a no abrir el Viernes Santo, día que no forma parte de los cinco feriados irrenunciables en Chile (Navidad, Año Nuevo, 1 de mayo, y el 18 y 19 de septiembre).



Jiménez sostuvo que lo que busca el gran empresariado es que “no aumente ese número de irrenunciables y abordemos anticipadamente el tema de las elecciones”. La ley también establece como feriados irrenunciables los días de elecciones.



“Hemos sido muy persistentes en decir que el acto político y democrático de votación es perfectamente compatible con la apertura del comercio. Efectivamente, esto en los últimos años ha estado en la discusión, pero no se logró un acuerdo. No queremos esperar tres años a que volvamos a tener esta conversación”, agregó, según consignó Emol.

“Por lo que estamos abogando es que no haya más feriados irrenunciables”, remarcó, subrayando que no buscan eliminar los que ya existen, pese a lo afirmado ayer.

