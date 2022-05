Presidente Boric anunció medidas para enfrentar las alzas del gas, parafina y electricidad

El Presidente Gabriel Boric firmó la mañana de este lunes el proyecto de Ley del Fondo de Estabilización de los precios del petróleo y anunció un paquete de medidas energéticas para ayudar económicamente a las familias a enfrentar los gastos de invierno.



Respecto a la Ley del Fondo de Estabilización de los precios del Petróleo, explicó que “inyecta 40 millones de dólares” y que “permitirá disminuir, además, el precio de la parafina que fue justamente una indicación que nos hicieron ver y nos hicieron presente los parlamentarios”.



En un acto realizado en el Centro Cultural Casona Dubois, de Quinta Normal, el Mandatario agregó que “en este mismo sentido, en los próximos días vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley de estabilización de las cuentas de electricidad, que tiene por objetivo evitar un alza brusca en los precios de la luz”.



“Sabemos en que los servicios básicos en general y la luz en particular, producto también de la pandemia, hay deudas acumuladas y en donde, por la situación internacional, podríamos tener alzas muy bruscas. Por eso estamos trabajando intensamente con nuestros ministerios para ayudar a los bolsillos de las familias que más lo necesitan”, aseveró.



Además, el Jefe de Estado, indicó que “antes de que termine este mes, los ministros de Hacienda y Energía van a tener listo y presentado ante el Congreso un tercer proyecto que busca mejorar la competencia en el mercado del gas. No queremos conocer en el mercado del gas ningún tipo de colusión. Esto lo podemos hacer mejor y lo hemos trabajado con alcaldes y alcaldesas de diferentes sectores del país, para que los chilenos y chilenas puedan tener gas a precio justo”.



“A ello se suma una discusión inmediata, queremos puesto el proyecto de ley de biocombustibles sólidos buscando mejorar la eficiencia de ciertos combustibles y, además, prever y mejorar los índices de contaminación que estos generan, en particular la leña que utiliza parte importante de las familias de nuestro país en el centro y el sur. Vamos a definir estándares de calidad y vamos a crear un mercado formal y transparente para generar empleo”, indicó.



Boric agregó que “nuestro Gobierno tiene plena conciencia, porque lo vemos día a día y le he encargado a nuestros ministros que estén en terreno, de las dificultades que está viviendo nuestros ciudadanos, y que el alza del costo de la vida es una angustia ante la cual no podemos ser indiferentes. Por eso la ampliación y mejoramiento del sueldo mínimo, por eso la ampliación del Subsidio Protege, el fortalecimiento del empleo. Me alegro de las cifras del Imacec hablan de una situación económica mejor que la prevista, porque, no es casualidad, estamos trabajando”.



El Presidente también destacó que horas antes tuvo una “muy positiva reunión con 14 gremios de pequeña y mediana empresas, con los cuales llegamos a un acuerdo importante para el aumento del sueldo mínimo”.



Remarcó que “sabemos que los trabajadores y trabajadoras de Chile se merecen más y tenemos que distribuir de una manera más justa la riqueza, y eso tenemos que hacerlo sin dejar a nadie atrás. Por eso es importante la reunión que tuve recién con las pymes, porque las pequeñas empresas, los negocios de barrio, los emprendimientos, los empresarios que están luchando por salir adelante y que les ha costado tanto con la pandemia requieren un apoyo más decidido del Estado”.