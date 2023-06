Presidente Boric: Concretar reforma de pensiones “es una urgencia nacional”

En el marco de su segunda Cuenta Pública, el Presidente Boric subrayó que concretar la reforma de pensiones “se ha vuelto una urgencia nacional y prioridad de nuestro Gobierno”.



“Hace siete meses presenté a este Congreso una propuesta -que creemos- seria y contundente para mejorar las pensiones actuales y futuras, a través de un sistema previsional mixto y equilibrado, que fortalece la libertad de elección de los afiliados, mantiene la heredabilidad de los ahorros y al que contribuyen empleadores, trabajadores y el Estado, quien garantizará un piso mínimo de 250 mil pesos. Van siete meses sin que se haya iniciado aún la votación particular de este proyecto”, criticó.



Por ello, afirmó que “Chile le exige al Gobierno y a este honorable Congreso Nacional celeridad, responsabilidad y compromiso en la tramitación de esta reforma, y por eso para mí y para mi gobierno esta es una prioridad”.



“Hemos logrado acuerdos transversales en otras ocasiones, podemos lograrlo aquí también poniendo en el centro del debate a los chilenos y chilenas que merecen tener una vejez digna y tranquila. El gobierno está disponible a conversar las mejores herramientas para cumplir el objetivo, y espero que este Congreso lo esté también, nadie va a conseguir el 100% de lo que quiere, lo importante es la gente, no nosotros. Nuestros compatriotas no tolerarán un nuevo fracaso en esta materia”, sentenció.



Además, el Jefe de Estado dio a conocer una serie de medidas en materia laboral: un proyecto para flexibilizar los requisitos de acceso al Seguro de Censantía; dos cuerpos legales para cerrar las brechas salariales entre hombres y mujeres; avanzar en la ley de Conciliación Trabajo, vida personal y familiar, que regula los permisos de trabajo ante emergencias familiares; el derecho universal a la Sala Cuna.



El gobernante señaló que “no debemos confiarnos ni relajarnos en la lucha contra la pobreza. La mayoría de las familias chilenas tiene un recuerdo generacional respecto a qué significa la pobreza, y los grandes esfuerzos que tuvieron que hacer para superarla. Esta no es una tarea individual, sino que debe ser de toda la sociedad”.



“Junto a esta lucha, que antes que política es una obligación moral, debemos transitar también hacia un país donde la igualdad de oportunidades sea efectiva, y la integración y la equidad las bases del desarrollo y la democracia”, añadió.



De esta manera, Boric anunció un proyecto “para flexibilizar de manera transitoria los requisitos de acceso al Seguro de Cesantía, aumentando su beneficio y permitiendo que 651 mil personas más accedan a él”.



En materia de igualdad de género, informó que “este año avanzaremos en dos cuerpos legales para cerrar las brechas salariales entre hombres y mujeres, tramitando el proyecto de ley de equidad salarial”.



Además, sumó el ingreso del “proyecto de ley de Conciliación Trabajo, vida personal y familiar. Por ejemplo, con jornadas de trabajos híbridas, turnos o permisos para acompañar a familiares a controles médicos, citaciones del colegio o situaciones de emergencia”.



“Y seguimos comprometidos en ampliar, con recursos de la reforma tributaria tal como lo anunciáramos el 8 de marzo pasado, el derecho a Sala Cuna para todas y todos, eliminando la discriminación de género que hoy afecta a las mujeres”, complementó.