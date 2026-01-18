Presidente Boric confirma al menos 18 fallecidos por incendios: “Tenemos la certeza que ese número va a aumentar”

En un punto de prensa realizado la tarde de este domingo desde la Región del Biobío, el Presidente Gabriel Boric entregó un nuevo balance por los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país, confirmando el fallecimiento de al menos 18 personas.

El Mandatario expresó su pesar por las víctimas de la emergencia y envió sus “condolencias a las personas que han perdido seres queridos en esta tragedia”.

En ese marco, el jefe de Estado advirtió que la cifra de víctimas fatales podría incrementarse con el paso de las horas. “Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza, desgraciadamente, que ese número va a aumentar. Por lo tanto, son momentos difíciles, en particular en Penco, también en sectores de Tomé”, señaló.

Respecto a las viviendas afectadas, Boric mencionó que “hasta el momento tenemos un conteo preliminar de viviendas destruidas en la región del Biobío, que la cifra oficial hasta el momento es de 300, pero eso se queda muy corto. De seguro van a ser más de mil”.

En cuanto a la región del Ñuble, mencionó que “en zonas rurales, tenemos cerca de 50 viviendas afectadas”.

“En ambas regiones hemos dispuesto albergues, a los que han llegado más de 800 personas, y en las zonas donde ya está controlado el fuego el Ministerio de Desarrollo Social ya comenzó a aplicar la ficha FIBE, y el proceso que ya se inició en Ñuble se va a iniciar a la brevedad posible en la región del Biobío”, sostuvo.

Además, con el fin de coordinar las labores de Gobierno, anunció que “he designado a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, en conjunto con el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, para que queden de enlace permanente del Gobierno en la Región del Ñuble”.

“Aquí en la región del Biobío, le he encargado asumir funciones de enlace permanente a la ministra de salud, Ximena Aguilera, junto con el subsecretario del Interior, el señor Víctor Ramos”, añadió.

En la misma línea, comentó que “el objetivo es que estén en permanente comunicación con los alcaldes, gobernadores y autoridades de la zona para tener una información fidedigna de primera fuente y poder acelerar al máximo todo lo que sea necesario para poder enfrentar esta grave emergencia”.