Home Nacional "presidente boric dará este martes su último discurso en la asambl..."

Presidente Boric dará este martes su último discurso en la Asamblea General de la ONU

En esta jornada se realizará la apertura y debate de la Asamblea General a la cual asistirá el Mandatario, donde se espera que hable ante los presentes entre las 16:00 y 16:30 horas de Chile.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El Presidente Gabriel Boric aterrizó en Estados Unidos a las 21 horas de este lunes para participar de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realiza entre el lunes 22 y el jueves 25 de septiembre en Nueva York. 

En este viaje fue acompañado por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, la expresidenta Michelle Bachelet, quien ya se encuentra en Nueva York al igual que el canciller Alberto van Klaveren, y las ministras de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, y del Medio Ambiente, Maisa Rojas, consignó T13

A ellos se suman los senadores Alejandra SepúlvedaIván MoreiraRicardo Lagos Weber y Matías Walker, además de la diputada Camila Rojas. 

Este martes será la apertura y debate de la Asamblea General a la cual asistirá el Mandatario, donde se espera que hable ante los presentes, entre las 16:00 y 16:30 horas de Chile.

El miércoles, en tanto, intervendrá en la segunda reunión de la iniciativa “En Defensa de la democracia, luchando contra el extremismo”. 

Su exposición será junto a los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Colombia, Gustavo Petro y de Uruguay, Yamandú Orsi. 

Además de su intervención, el Presidente participará de la Cumbre del Clima 2025, un evento que será la antesala de la COP30. Por la tarde, asistirá a un evento especial en honor a José “Pepe” Mujica, expresidente de Utuguay que falleció el 13 de mayo. 

Para el jueves, en tanto, Boric sostendrá reuniones bilaterales con líderes y autoridades internacionales como el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la exprimera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. 

Su regreso a Chile está previsto para el jueves 25 y su aterrizaje para el viernes 26 de septiembre. 

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

“Esperanza”, el libro ilustrado escrito por Laurence G...

La obra, de 48 páginas, ilustrada por Gabriela Lyon, está escrita desde la perspectiva de una niña ficticia cuya familia vivió la angustia del encierro. Está diseñada para ser un relato despolitizado y colectivo, enfocado en la unión del país y la exitosa hazaña de rescate, y no en individuos. El libro está disponible en las principales librerías del país y también en formato digital. Se ha buscado distribuirlo para que sea una lectura escolar y un legado histórico para las nuevas generaciones.

Leer mas
Nacional

FNE acusa 7 empresas por colusión con centollas magall...

La Fiscalía Nacional Económica solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aplicar multas por un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de US$ 54 millones ($ 51.870 millones) a las empresas involucradas, y de 511 UTA, casi US$ 445 mil ($ 424 millones) a los ejecutivos responsables.

Leer mas
Nacional

Agresión a guagua de un año en Cañete: Padre también h...

Según informó La Estrella de Concepción, el capitán Jaime Esparza, de la Tercera Comisaría de Carabineros de Cañete, relató que “durante la mañana se recibió información por un caso de violencia intrafamiliar que afectaba a una mujer. En el lugar, la víctima, de 21 años de edad, indicó que momentos antes había sido agredida mediante golpes de pies y puños por parte de su ex pareja de 27 años”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/