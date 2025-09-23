Presidente Boric dará este martes su último discurso en la Asamblea General de la ONU

El Presidente Gabriel Boric aterrizó en Estados Unidos a las 21 horas de este lunes para participar de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realiza entre el lunes 22 y el jueves 25 de septiembre en Nueva York.

En este viaje fue acompañado por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, la expresidenta Michelle Bachelet, quien ya se encuentra en Nueva York al igual que el canciller Alberto van Klaveren, y las ministras de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, y del Medio Ambiente, Maisa Rojas, consignó T13.

A ellos se suman los senadores Alejandra Sepúlveda, Iván Moreira, Ricardo Lagos Weber y Matías Walker, además de la diputada Camila Rojas.

Este martes será la apertura y debate de la Asamblea General a la cual asistirá el Mandatario, donde se espera que hable ante los presentes, entre las 16:00 y 16:30 horas de Chile.

El miércoles, en tanto, intervendrá en la segunda reunión de la iniciativa “En Defensa de la democracia, luchando contra el extremismo”.

Su exposición será junto a los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Colombia, Gustavo Petro y de Uruguay, Yamandú Orsi.

Además de su intervención, el Presidente participará de la Cumbre del Clima 2025, un evento que será la antesala de la COP30. Por la tarde, asistirá a un evento especial en honor a José “Pepe” Mujica, expresidente de Utuguay que falleció el 13 de mayo.

Para el jueves, en tanto, Boric sostendrá reuniones bilaterales con líderes y autoridades internacionales como el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la exprimera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.

Su regreso a Chile está previsto para el jueves 25 y su aterrizaje para el viernes 26 de septiembre.